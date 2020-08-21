Широкова обвинили в покушении на убийство

, адвокат арбитра, которого избил бывший игрок сборной России, заявил, что сторона истца квалифицирует действия эксперта «Матч ТВ» как покушение на убийство.

«Мы сегодня подали в письменном виде наши объяснения, которые были подготовлены с моим коллегой — адвокатом Артуром Рамазановым. Мы посекундно проанализировали все телодвижения на видео — благо, много видеоматериалов. И мы пришли к твердому убеждению, что в данном случае квалифицировать действия Широкова следует как покушение покушение на убийство из хулиганских побуждений.

Потому что иначе как попыткой убийства удар футболиста страшной силы, который, так сказать, может просто голову разбить на части, удар по голове... Слава богу, что наш арбитр смог прикрыться рукой.

Мы квалифицировали действия Романа Широкова как покушение на убийство. И также административная ответственность должна быть: за оскорбление и хулиганство.

Статья очень большая и серьезная. 105 статья через 30-ю — покушение на убийство. Реально не может такого быть, но вообще — от 20 лет. Реально — это может быть десять, с учетом того, что ранее он не судимый. Хотя у него очень плохой послужной список в плане хулиганства», — сказал Островский в интервью радио «Москва FM». 0