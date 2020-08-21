ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рональд КуманКуман в «Барселоне». Не превратится ли работа мечты в кошмар?
  • 17:17
    • Сборная России определилась с местом проведения домашних матчей Лиги наций
  • 17:01
    • Широкова обвинили в покушении на убийство
  • 16:54
    • Гнабри признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
  • 14:36
    • Месси интересен только двум клубам
  • 14:18
    • Нортуг заявил о серьезных проблемах с наркотиками
    Все новости спорта

    Широкова обвинили в покушении на убийство

    Футбол Между тем Скандалы Происшествия Футбол России
    Александр Островский, адвокат арбитра Никиты Данченкова, которого избил бывший игрок сборной России Роман Широков, заявил, что сторона истца квалифицирует действия эксперта «Матч ТВ» как покушение на убийство.

    Роман Широков
    Роман Широков

    «Мы сегодня подали в письменном виде наши объяснения, которые были подготовлены с моим коллегой — адвокатом Артуром Рамазановым. Мы посекундно проанализировали все телодвижения на видео — благо, много видеоматериалов. И мы пришли к твердому убеждению, что в данном случае квалифицировать действия Широкова следует как покушение покушение на убийство из хулиганских побуждений.

    Потому что иначе как попыткой убийства удар футболиста страшной силы, который, так сказать, может просто голову разбить на части, удар по голове... Слава богу, что наш арбитр смог прикрыться рукой.

  • Широков напал на судью в матче любительского турнира
  • Читайте по теме

    • Мы квалифицировали действия Романа Широкова как покушение на убийство. И также административная ответственность должна быть: за оскорбление и хулиганство.

    Статья очень большая и серьезная. 105 статья через 30-ю — покушение на убийство. Реально не может такого быть, но вообще — от 20 лет. Реально — это может быть десять, с учетом того, что ранее он не судимый. Хотя у него очень плохой послужной список в плане хулиганства», — сказал Островский в интервью радио «Москва FM». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выдадут ли команды в финале результативный матч?
  • «Севилья» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Бордо» продолжит удачно играть с «Нантом»?
  • «Бордо» — «Нант». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • «Олимпик» не испортит дебют Луческу?
  • «Олимпик» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.22
  • Экспресс дня 21 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Севилья — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Бордо — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Олимпик — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ЦСКА — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Тамбов
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ротор — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.30
  • Экспресс дня 22 августа
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры