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    Капитана «МЮ» обвиняют в неповиновении полиции и попытке подкупа

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    В отношении защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра возбуждено уголовное дело после драки в Греции, сообщает BBC RM Sport.

    Гарри Магуайр
    Гарри Магуайр

    «В отношении троих человек было возбуждено дело по эпизодическим преступлениям, связанными с насилием в отношении должностных лиц (работников суда), неповиновением, нанесением телесных повреждений, оскорблением и попыткой подкупа сотрудника», — говорится в заявлении полиции Миконоса.

    Ранее стало известно, что Магуайр был задержан во время отдыха на греческом острове Миконос.

    Футболист стал участником драки с английскими туристами в одном из местных баров и оказал сопротивление полиции, которая прибыла на место.

    «МЮ» сообщил, что в курсе этого инцидента и следит за ситуацией. 0

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