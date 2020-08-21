Капитана «МЮ» обвиняют в неповиновении полиции и попытке подкупа

В отношении защитника «Манчестер Юнайтед»возбуждено уголовное дело после драки в Греции, сообщает BBC RM Sport.

«В отношении троих человек было возбуждено дело по эпизодическим преступлениям, связанными с насилием в отношении должностных лиц (работников суда), неповиновением, нанесением телесных повреждений, оскорблением и попыткой подкупа сотрудника», — говорится в заявлении полиции Миконоса.

Ранее стало известно, что Магуайр был задержан во время отдыха на греческом острове Миконос.

Футболист стал участником драки с английскими туристами в одном из местных баров и оказал сопротивление полиции, которая прибыла на место.

«МЮ» сообщил, что в курсе этого инцидента и следит за ситуацией. 0