Капитан «Манчестер Юнайтед» задержан в Греции

Капитан «Манчестер Юнайтед»задержан правоохранительными органами Греции, сообщает SkySports.

Англичанин вступил в конфликт со своими соотечественниками около бара, и полиция заметила этот инцидент, попытавшись успокоить участников.

Магуайр отказался подчиниться, и его арестовали за неповиновение властям.

«Клуб знает об инциденте с участием Гарри Магуайра в Миконосе прошлой ночью. Мы находимся на связи с Гарри, он с готовностью сотрудничает с властями Греции. Пока мы отказываемся от каких-либо комментариев на эту тему», — заявили в клубе.

Отметим, что Магуайр проводит отпуск на острове Миконос вместе со своей девушкой. 0