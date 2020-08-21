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    Капитан «Манчестер Юнайтед» задержан в Греции

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    Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр задержан правоохранительными органами Греции, сообщает SkySports.

    Гарри Магуайр
    Гарри Магуайр

    Англичанин вступил в конфликт со своими соотечественниками около бара, и полиция заметила этот инцидент, попытавшись успокоить участников.

    Магуайр отказался подчиниться, и его арестовали за неповиновение властям.

    «Клуб знает об инциденте с участием Гарри Магуайра в Миконосе прошлой ночью. Мы находимся на связи с Гарри, он с готовностью сотрудничает с властями Греции. Пока мы отказываемся от каких-либо комментариев на эту тему», — заявили в клубе.

    Отметим, что Магуайр проводит отпуск на острове Миконос вместе со своей девушкой. 0

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