«Ювентус» собирается расторгнуть контракты с Игуаином и Хедирой

Туринскийведет работу над расторжением контрактов нападающегои полузащитника сообщает журналист Sky Italia Джанлукп Ди Марцио.

Руководство клуба намерено выплатить обоим футболистам компенсацию за досрочный разрыв соглашений, которые рассчитаны до 30 июня следующего года.

Игуаин выступает за «Ювентус» с 2016 года, когда его приобрели у «Наполи» за 90 миллионов евро.

В минувшем сезоне 32-летний аргентинец забил за «Старую синьору» 11 мячей и сделал восемь результативных передач в 44 встречах.

Хедира, который перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2015 года, из-за травм не провел ни одной игры с ноября прошлого года, что повлияет на размер его компенсации.

На счету 33-летнего немецкого полузащитника 18 матчей и один голевой пас в сезоне-2019/20. 0