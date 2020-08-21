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    «Ювентус» собирается расторгнуть контракты с Игуаином и Хедирой

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    Туринский «Ювентус» ведет работу над расторжением контрактов нападающего Гонсало Игуаина и полузащитника Сами Хедиры, сообщает журналист Sky Italia Джанлукп Ди Марцио.

    Гонсало Игуаин
    Гонсало Игуаин

    Руководство клуба намерено выплатить обоим футболистам компенсацию за досрочный разрыв соглашений, которые рассчитаны до 30 июня следующего года.

    Игуаин выступает за «Ювентус» с 2016 года, когда его приобрели у «Наполи» за 90 миллионов евро.

    В минувшем сезоне 32-летний аргентинец забил за «Старую синьору» 11 мячей и сделал восемь результативных передач в 44 встречах.

    Хедира, который перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2015 года, из-за травм не провел ни одной игры с ноября прошлого года, что повлияет на размер его компенсации.

    На счету 33-летнего немецкого полузащитника 18 матчей и один голевой пас в сезоне-2019/20. 0

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