«Ювентус» собирается расторгнуть контракты с Игуаином и Хедирой

Гонсало Игуаин
globallookpress.com
Руководство клуба намерено выплатить обоим футболистам компенсацию за досрочный разрыв соглашений, которые рассчитаны до 30 июня следующего года.
Игуаин выступает за «Ювентус» с 2016 года, когда его приобрели у «Наполи» за 90 миллионов евро.
В минувшем сезоне 32-летний аргентинец забил за «Старую синьору» 11 мячей и сделал восемь результативных передач в 44 встречах.
Хедира, который перешел в «Ювентус» из «Реала» летом 2015 года, из-за травм не провел ни одной игры с ноября прошлого года, что повлияет на размер его компенсации.
На счету 33-летнего немецкого полузащитника 18 матчей и один голевой пас в сезоне-2019/20. 0