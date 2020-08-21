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    Билялетдинов: Успех в дерби даст «Локо» или «Спартаку» запас прочности в верней части таблицы

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    Экс-полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча между командами в рамках четвертого тура РПЛ.

    Динияр Билялетдинов
    Динияр Билялетдинов

    «Не думаю, что игроки зацикливаются на ситуации с судейством, — они готовятся к матчам, тем более, что впереди дерби, успешный результат в котором дает победителю какой-то запас прочности в верхней части турнирной таблицы, да и "Зенит" нельзя отпускать.

    Надеюсь, что соперники не будут закрываться: хочется, чтобы команды играли в футбол.

    Но здесь все зависит от того, какими футболистами ты на данный момент укомплектован, кто у тебя здоров, кто травмирован.

    Я так понимаю, что Кокорина снова не будет в составе "Спартака"… Ну, информация постоянно меняется: то будет, то не будет. Это немножко сбивает настрой у соперников, как считается.

    Но, с другой стороны, может быть, и все равно, будет или нет. Как бы там ни было, на тех игроках, которые опасны в чужой штрафной, всегда будет сделан акцент. От этого может быть и выстроена тактика.

    Не знаю, вроде сейчас они и без него неплохо выглядят. Да, понятно был недобор по очкам в матчах с "Сочи" и "Уфой", но по игре они могли рассчитывать на победу и там, и там.

    К тому же, игра у "Спартака" не заточена на одного-двух футболистов. Есть кому атаковать и забивать.

    Другое дело, что "Локомотив" столько простора, который необходим, тому же Ларссону, тому же Соболеву не даст: будет очень плотно играть "Локо".

    Мы всегда от дерби ждем каких-то невероятных эмоций, но нередко они проходят скучновато. Тут не угадаешь, интересно будет или не очень.

    Думаю, что в этом матче по счету не будет сильных разрывов: где-то в один мяч победа может быть. Надеюсь, "Локомотив" выиграет», — приводит слова Билялетдинова «Матч ТВ». 0

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