«Ференцварош», «Лудогорец» и «Шериф» пробились во второй квалификационный раунд ЛЧ

В поединке первого квалификационного раунда Лиги чемпионовобыграл шведскийсо счетом 2:0, пройдя в следующий этап турнира. Дублем в составе «фради» отметился полузащитника Токмак Нгуэн.

Молдавский «Шериф» выиграл у «Фолы» из Люксембурга в первом отборочном раунде Лиги чемпионов — 2:0. В другой игре «Лудогорец» одолел «Будучность» — 3:1.

Отметим, что матч между «КИ Клаксвиком» и «Слованом» Братислава перенесен на 21 августа из-за выявление короновируса в словацкой команде. Теперь гости проведут поединок резервным составом.

Напомним, встречи этой стадии турнира проходят в формате одного матча. Таким образом, все победившие клубы вышли во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. Все проигравшие команды сыграют во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.

Другие результаты дня:

«Мольде» — «КуПС» 5:0 (2:0)

«Арарат-Армения» — «Омония» 0:1 ОТ

«Флора» — «Судува» 1:1, по пенальти 2:4

«Целье» — «Дандолк» 3:0

«Динамо» Тбилиси — «Тирана» 0:2

«Маккаби Т-А» — «Рига» 2:0

«Коннахс Куэй» — «Сараево» 0:2

«Флориана» — «ЧФР Клуж» 0:2 0