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    Все новости спорта

    «Ференцварош», «Лудогорец» и «Шериф» пробились во второй квалификационный раунд ЛЧ

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    В поединке первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ференцварош» обыграл шведский «Юргорден» со счетом 2:0, пройдя в следующий этап турнира. Дублем в составе «фради» отметился полузащитника Токмак Нгуэн.

    Матчи второго раунде пройдут через неделю
    Матчи второго раунде пройдут через неделю

    Молдавский «Шериф» выиграл у «Фолы» из Люксембурга в первом отборочном раунде Лиги чемпионов — 2:0. В другой игре «Лудогорец» одолел «Будучность» — 3:1.

    Отметим, что матч между «КИ Клаксвиком» и «Слованом» Братислава перенесен на 21 августа из-за выявление короновируса в словацкой команде. Теперь гости проведут поединок резервным составом.

    Напомним, встречи этой стадии турнира проходят в формате одного матча. Таким образом, все победившие клубы вышли во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. Все проигравшие команды сыграют во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы.

    Другие результаты дня:

    «Мольде» — «КуПС» 5:0 (2:0)

    «Арарат-Армения» — «Омония» 0:1 ОТ

    «Флора» — «Судува» 1:1, по пенальти 2:4

    «Целье» — «Дандолк» 3:0

    «Динамо» Тбилиси — «Тирана» 0:2

    «Маккаби Т-А» — «Рига» 2:0

    «Коннахс Куэй» — «Сараево» 0:2

    «Флориана» — «ЧФР Клуж» 0:2 0

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