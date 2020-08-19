«Ахмат» — «Ротор»: счет матча 3:1, обзор голов

Грозненскийодержал домашнюю победу над(3:1) в матче 3-го тура чемпионата России.

На 28-й минуте в ворота «Ротора» был назначен пенальти — Степанов сбил Беришу. Но Андрес Понсе с «точки» пробил в штангу.

На 47-й минуте хозяева открыли счет. Иванов вырезал передачу в центр штрафной, а Владимир Ильин с лёта переправил мяч в ворота.

На 53-й минуте, после подачи в штрафную «Ротора», Одисе Роши сначала головой попал в перекладину, но подобрал мяч и с повторной попытки поразил цель.

На 58-й минуте волгоградцы отквитали один мяч. Шелия справился с ударом Алейника под острым углом, но мяч отбил перед собой, а Серченков добавил в ворота.

Но три минуты спустя ошиблись гости у своей штрафной, Ильин аккуратно покатил мяч на Роши, который низом пробил под дальнюю штангу.

А на 71-й минуте «ротор» остался в меньшинстве. Гогуа остановил прорыв Роши, но завалив того на газон — жёлтая карточка, которая стала для Седрика второй. 0