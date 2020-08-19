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    Дубль Роши помог «Ахмату» обыграть «Ротор»

    «Ахмат» — «Ротор»: счет матча 3:1, обзор голов

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    Грозненский «Ахмат» одержал домашнюю победу над «Ротором» (3:1) в матче 3-го тура чемпионата России.

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    На 28-й минуте в ворота «Ротора» был назначен пенальти — Степанов сбил Беришу. Но Андрес Понсе с «точки» пробил в штангу.

    На 47-й минуте хозяева открыли счет. Иванов вырезал передачу в центр штрафной, а Владимир Ильин с лёта переправил мяч в ворота.

    На 53-й минуте, после подачи в штрафную «Ротора», Одисе Роши сначала головой попал в перекладину, но подобрал мяч и с повторной попытки поразил цель.

    На 58-й минуте волгоградцы отквитали один мяч. Шелия справился с ударом Алейника под острым углом, но мяч отбил перед собой, а Серченков добавил в ворота.

    Но три минуты спустя ошиблись гости у своей штрафной, Ильин аккуратно покатил мяч на Роши, который низом пробил под дальнюю штангу.

    А на 71-й минуте «ротор» остался в меньшинстве. Гогуа остановил прорыв Роши, но завалив того на газон — жёлтая карточка, которая стала для Седрика второй. 0

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