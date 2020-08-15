Мусаев: Не хватило мощности, давления во второй половине матча с «Локомотивом»

Главный тренер «Краснодара»прокомментировал поражение команды в матче с(0:1).

«В первом тайме был качественный футбол, момент шел за моментом, и мы не воспользовались теми возможностями, которые были.

Во втором тайме "Локомотив" закрыл хорошо середину поля, использовал то, что мы шли вперед. В концовке были несколько неплохих возможностей, чтобы сравнять счет.

Нам не хватило мощности, давления во второй половине матча», — приводит слова Мусаева «РИА Новости».

После этой игры «Краснодар» с тремя очками занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре краснодарская команда на своем поле встретится с «Арсеналом». 0