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    Мусаев: Не хватило мощности, давления во второй половине матча с «Локомотивом»

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    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение команды в матче с «Локомотивом» (0:1).

    Мурад Мусаев
    Мурад Мусаев

    «В первом тайме был качественный футбол, момент шел за моментом, и мы не воспользовались теми возможностями, которые были.

    Во втором тайме "Локомотив" закрыл хорошо середину поля, использовал то, что мы шли вперед. В концовке были несколько неплохих возможностей, чтобы сравнять счет.

    Нам не хватило мощности, давления во второй половине матча», — приводит слова Мусаева «РИА Новости».

    После этой игры «Краснодар» с тремя очками занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре краснодарская команда на своем поле встретится с «Арсеналом». 0

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