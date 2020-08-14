Барселона — Бавария. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (14.08.2020)

Составы команд:
«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Луис Суарес, Лионель Месси, Антуан Гризманн.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Бавария»: Мануэль Нойер, Жером Боатенг, Альфонсо Дэвис, Давид Алаба, Йозуа Киммих, Тьяго Алькантара, Леон Горецка, Серж Гнабри, Томас Мюллер, Кингсли Коман, Роберт Левандовски.
Предыдущий матч соперников: «Бавария» — «Барселона» 3:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Бавария» со счетом 1:3.
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