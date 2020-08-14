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    «Барселона» — «Бавария». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Барселона — Бавария. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (14.08.2020)

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    В 22:00 в 1/4 финала Лиги чемпионов начнётся матч «Барселона» — «Бавария».

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    Составы команд:

    «Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Артуро Видаль, Луис Суарес, Лионель Месси, Антуан Гризманн.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Бавария»: Мануэль Нойер, Жером Боатенг, Альфонсо Дэвис, Давид Алаба, Йозуа Киммих, Тьяго Алькантара, Леон Горецка, Серж Гнабри, Томас Мюллер, Кингсли Коман, Роберт Левандовски.

    Предыдущий матч соперников: «Бавария» — «Барселона» 3:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Бавария» со счетом 1:3. И прямо сейчас сделайте ставку на этот матч и получите бонус до 20 000 рублей. Или можно сравнить всех букмекеров, чтобы сделать правильный выбор. 0

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