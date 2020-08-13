Сетьен: Статистика «Баварии» красноречиво говорит о том, на что она способна

Главный тренер «Барселоны»поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча Лиги чемпионов против

«Нас беспокоят многие вещи относительно "Баварии". Это совершенная команда, способная прессинговать, хорошо обороняться и с большим количеством игроков в атаке.

Что есть у нас? Способность держать мяч и преодолевать прессинг со стороны соперника. Я не вижу превосходства ни одной из команд в этом матче.

Мы знаем мощь нашего соперника, и я не будем ее преуменьшать. Статистика "Баварии" красноречиво говорит о том, на что она способна.

Это выдающаяся команда, но и "Барселона" — ничуть не менее выдающийся клуб. Такова реальность. Думаю, игра завтра должна быть примерно равной», — цитирует Сетьена пресс-служба УЕФА.

Добавим, что встреча состоится завтра в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и начнется в 22:00 по московскому времени. 0