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    Сетьен: Статистика «Баварии» красноречиво говорит о том, на что она способна

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    Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии».

    Кике Сетьен
    Кике Сетьен

    «Нас беспокоят многие вещи относительно "Баварии". Это совершенная команда, способная прессинговать, хорошо обороняться и с большим количеством игроков в атаке.

    Что есть у нас? Способность держать мяч и преодолевать прессинг со стороны соперника. Я не вижу превосходства ни одной из команд в этом матче.

    Мы знаем мощь нашего соперника, и я не будем ее преуменьшать. Статистика "Баварии" красноречиво говорит о том, на что она способна.

    Это выдающаяся команда, но и "Барселона" — ничуть не менее выдающийся клуб. Такова реальность. Думаю, игра завтра должна быть примерно равной», — цитирует Сетьена пресс-служба УЕФА.

    Добавим, что встреча состоится завтра в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и начнется в 22:00 по московскому времени. 0

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