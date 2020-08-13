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    Алаев: ВАР работает не так, как мы все ожидали, но на это есть объективные причины

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    Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал работу ВАР на старте сезона-2020/21 в РПЛ.

    В матче 1-го тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (2:2) в ворота красно-белых было назначено два пенальти арбитром Василием Казарцевым.

    После игры Экспертно-судейская комиссия РФС признала, что судья ошибся со вторым 11-метровым. На ВАР работал Алексей Еськов.

    «При старте случились резонансные судейские ошибки, при этом, на мой взгляд, большинство матчей были проведены на нормальном уровне.

    Самые большие сложности сейчас связаны с использованием системы ВАР. Она работает не так, как мы все ожидали, и на это есть объективные причины.

    Думаю, на это есть причины, даже ментальные. У наших людей обостренное чувство справедливости.

    И они не могут принять ситуацию, когда судья может посмотреть повтор и удостовериться в важнейшем решении на 89-й минуте, но этого не делает, а судья VAR его не поправляет.

    Поэтому наша основная задача — максимально оперативно изменить методологию использования VAR, чтобы судейская бригада имела возможность дополнительных проверок сложных моментов.

    Необходима перенастройка, которой мы уже занялись», — приводит слова Алаева «РИА Новости». 0

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