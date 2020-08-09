«Спартак» — «Сочи»: счет матча 2:2, обзор голов

Московскийна своем поле сыграл вничью с(2:2) в матче 1-го тура чемпионата России.

Счет в матче был открыт на 8-й минуте. Спартаковцы быстро разыграли угловой, Зобнин навесил в штрафную, Соболев высоко выпрыгнул и в борьбе с защитником пробил головой под перекладину.

Спустя две минуты спартаковцы совершили отбор и организовали быструю атаку. Бакаев убежал по центру и сделал передачу вперёд, Ларссон выиграл забег на скорость у Новосельцева, выскочил один на один и пробил мимо Джанаева.

На 15-й минуте в ворота «Спартака» был назначен пенальти — Маслов и Заика столкнулись в борьбе за мяч в штрафной. Дмитрий Полоз с пенальти уверенно пробил в верхний угол ворот — без шансов для Максименко.

А на 88-й минуте Немченко пробил по воротам «Спартака» и врезался в Жиго — судья поставил пенальти в ворота красно-белых. Нобоа уверенно реализовал пенальти, пробив в верхний угол. Максименко не угадал направление удара.

В следующем матче «Спартак» на своем поле сыграет с «Ахматом», а «Сочи» дома примет «Химки».