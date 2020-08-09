ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиМесси — футбольный Атлант. На своих плечах протащил «Барселону» в четвертьфинал
  • 22:02
    • «Спартак» упустил домашнюю победу над «Сочи»
  • 18:55
    • «Краснодар» разгромил «Уфу», Кабелла оформил дубль
  • 18:22
    • Участники US Open должны подписать отказ от претензий за возможное заражение или смерть
  • 20:57
    • «Арсенал» разошелся миром с «Ахматом»
  • 17:52
    • Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия
    Все новости спорта

    «Спартак» упустил домашнюю победу над «Сочи»

    «Спартак» — «Сочи»: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол РПЛ Футбол России Спартак Сочи Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Московский «Спартак» на своем поле сыграл вничью с ФК «Сочи» (2:2) в матче 1-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 8-й минуте. Спартаковцы быстро разыграли угловой, Зобнин навесил в штрафную, Соболев высоко выпрыгнул и в борьбе с защитником пробил головой под перекладину.

    Спустя две минуты спартаковцы совершили отбор и организовали быструю атаку. Бакаев убежал по центру и сделал передачу вперёд, Ларссон выиграл забег на скорость у Новосельцева, выскочил один на один и пробил мимо Джанаева.

    На 15-й минуте в ворота «Спартака» был назначен пенальти — Маслов и Заика столкнулись в борьбе за мяч в штрафной. Дмитрий Полоз с пенальти уверенно пробил в верхний угол ворот — без шансов для Максименко.

    А на 88-й минуте Немченко пробил по воротам «Спартака» и врезался в Жиго — судья поставил пенальти в ворота красно-белых. Нобоа уверенно реализовал пенальти, пробив в верхний угол. Максименко не угадал направление удара.

    В следующем матче «Спартак» на своем поле сыграет с «Ахматом», а «Сочи» дома примет «Химки».

    РПЛ. 1-й тур
    «Спартак» — «Сочи» — 2:2 (2:1)
    Голы: Соболев, 8 — 1:0. Ларссон, 10 — 2:0. Полоз , 15 — 2:1 (пен.). Нобоа, 90 — 2:2 (пен.)«Спартак»: Максименко, Маслов (Гапонов, 53), Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев (Умяров, 76), Крал, Глушенков (Понсе, 54), Соболев, Ларссон«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Маргасов, Цаллагов, Мевля, Нобоа, Новосельцев (Набиуллин, 72), Бурмистров (Немченко, 65), Миладинович, Полоз (Заболотный, 85)Предупреждения: Соболев (8), Терехов (40), Ларссон (74), Набиуллин (77), Маргасов (82), Крал (84), Гапонов (85), Максименко (90), Умяров (90)
    0
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержит ли «Интер» ворота на замке в матче с «Байером»?
  • «Интер» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Будет ли победа «МЮ» убедительной?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Продолжатся ли проблемы «Урала» в защите?
  • «Урал» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.74
  • Экспресс дня 10 августа
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Интер — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Копенгаген
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Урал — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Шанхай Шэньхуа — Далянь Ифан
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Торонто — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры