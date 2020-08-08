Евсеев: Многое будет зависеть от того, выдержим ли мы темп игры с «Краснодаром»

Главный тренер «Уфы»поделился ожиданиями от первого матча нового сезона РПЛ, в котором его команда встретится с

«ФК "Краснодар" — хороший соперник. В прошлом сезоне именно эта команда имела наибольший процент владения мячом.

В том чемпионате очки у них отобрать не удалось. Это делает завтрашний вызов сильнее.

Многое будет зависеть от того, насколько организовано мы сыграем, как выдержим темп матча. Как и то, что все недавние удачные матчи "Уфы" против лидеров уже история», — написал Евсеев на своей странице в Instagram.

Отметим, что игра с «Краснодаром» состоится 9 августа в Уфе. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.

В прошлом сезоне подопечные Евсеева дважды уступили своему будущему сопернику — 2:3 дома и 0:2 в гостях.

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