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    Евсеев: Многое будет зависеть от того, выдержим ли мы темп игры с «Краснодаром»

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    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от первого матча нового сезона РПЛ, в котором его команда встретится с «Краснодаром».

    Вадим Евсеев
    Вадим Евсеев

    «ФК "Краснодар" — хороший соперник. В прошлом сезоне именно эта команда имела наибольший процент владения мячом.

    В том чемпионате очки у них отобрать не удалось. Это делает завтрашний вызов сильнее.

    Многое будет зависеть от того, насколько организовано мы сыграем, как выдержим темп матча. Как и то, что все недавние удачные матчи "Уфы" против лидеров уже история», — написал Евсеев на своей странице в Instagram.

    Отметим, что игра с «Краснодаром» состоится 9 августа в Уфе. Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.

    В прошлом сезоне подопечные Евсеева дважды уступили своему будущему сопернику — 2:3 дома и 0:2 в гостях.

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    Завтра начинаем! Подготовка к новому сезону закончена. Есть свои сложности, но внимания на них не обращаем. Стартуем с игры против «Краснодара». Хороший соперник. В прошлом сезоне именно эта команда имела наибольший процент владения мячом. В том чемпионате очки у «Краснодара» отобрать не удалось. Это делает завтрашний вызов сильнее. Тем интереснее будет зрителям. Многое будет зависеть от того, насколько организовано мы сыграем, как выдержим темп матча. Понимали это при подготовке к сезону. Как и то, что все недавние удачные матчи «Уфы» против лидеров уже история. Но все задачи, стоявшие в подготовительном периоде, ребята выполнили. Календарь на старте у нас непростой. Надеюсь, ребята выдержат не только эту игру, но и смогут хорошо пройти отрезок до перерыва на матчи сборной. #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #фкуфа #уфа #евсеев

    Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

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