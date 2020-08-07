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    РФС одобрил решение клубов РПЛ по ограничениям на аренды

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    В пятницу, 7 августа, состоялось заседание исполкома РФС, на котором были утверждены изменения в регламент Российской Премьер-Лиги, сообщает пресс-служба организации.

    В РПЛ ввели ограничения на аренды
    В РПЛ ввели ограничения на аренды

    Исполком одобрил поправки, согласно которым в каждом матче чемпионата России в составе одной команды могут выйти на поле не более двух игроков, арендованных у одного клуба РПЛ.

    В РФС также одобрили поправку об ограничении числа футболистов, которые с 7 августа 2020 года могут перейти на правах аренды из одного клуба РПЛ в другой, двумя игроками в течение одного сезона.

    На общем собрании клубов Российской Премьер-Лиги 6 августа большинство участников проголосовали за две поправки в регламент.

    Сообщалось, что против поправок проголосовали пять клубов — «Спартак», «Зенит», «Сочи»,«Уфа», «Химки». 0

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