РФС одобрил решение клубов РПЛ по ограничениям на аренды

В пятницу, 7 августа, состоялось заседание исполкома РФС, на котором были утверждены изменения в регламент Российской Премьер-Лиги, сообщает пресс-служба организации.

Исполком одобрил поправки, согласно которым в каждом матче чемпионата России в составе одной команды могут выйти на поле не более двух игроков, арендованных у одного клуба РПЛ.

В РФС также одобрили поправку об ограничении числа футболистов, которые с 7 августа 2020 года могут перейти на правах аренды из одного клуба РПЛ в другой, двумя игроками в течение одного сезона.

На общем собрании клубов Российской Премьер-Лиги 6 августа большинство участников проголосовали за две поправки в регламент.

Сообщалось, что против поправок проголосовали пять клубов — «Спартак», «Зенит», «Сочи»,«Уфа», «Химки». 0