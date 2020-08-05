Кубок России: состоялась жеребьевка 1/64 финала

Кубок России
globallookpress.com
По итогам жеребьевки были сформированы пары и определены хозяева матчей.
Об этом сообщает официальный сайт РФС.
«Чайка» (Песчанокопское) — «Текстильщик» (Иваново)
«Велес» (Москва) — «Балтика» (Калининград)
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Факел» (Воронеж)
«Крылья Советов» (Самара) — «Иртыш» (Омск)
«Енисей» (Красноярск) — «Волгарь» (Астрахань)
«Торпедо» (Москва) — «Шинник» (Ярославль)
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Брянск)
«Оренбург» (Оренбург) — «Алания» (Владикавказ)
«Томь» (Томск) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород)
«Акрон» (Тольятти) — «Чертаново» (Москва)
Матчи этой стадии пройдут 26 августа.
Обладателем Кубка России 2019-2020 стал «Зенит». 0