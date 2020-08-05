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    Кубок России: состоялась жеребьевка 1/64 финала

    Футбол Кубок России Футбол России
    5 августа прошла жеребьевка 1/64 финала Кубка России.

    Кубок России
    Кубок России

    По итогам жеребьевки были сформированы пары и определены хозяева матчей.

    Об этом сообщает официальный сайт РФС.

    «Чайка» (Песчанокопское) — «Текстильщик» (Иваново)

    «Велес» (Москва) — «Балтика» (Калининград)

    «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Факел» (Воронеж)

    «Крылья Советов» (Самара) — «Иртыш» (Омск)

    «Енисей» (Красноярск) — «Волгарь» (Астрахань)

    «Торпедо» (Москва) — «Шинник» (Ярославль)

    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Брянск)

    «Оренбург» (Оренбург) — «Алания» (Владикавказ)

    «Томь» (Томск) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород)

    «Акрон» (Тольятти) — «Чертаново» (Москва)

    Матчи этой стадии пройдут 26 августа.

    Обладателем Кубка России 2019-2020 стал «Зенит». 0

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