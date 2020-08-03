Конте может покинуть «Интер»

Антонио Конте
globallookpress.com
По информации источника, основной причиной возможной отставки итальянского специалиста называется недопонимание с руководством «нерадзурри».
Главным претендентом на пост нового тренера «Интера» является Массимилиано Аллегри, работавший до этого с «Миланом» и «Ювентусом».
🔵 Antonio Conte likely to leave Inter Milan at the end of the season, according to Sky Italy. The number one choice to replace him is Massimiliano Allegri.— Francesco Porzio (@fraporzio95) August 2, 2020
«Интер» завершил сезон в Серии А на втором месте.