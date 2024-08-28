28 августа в 3-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетико» и «Эспаньол». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Эспаньол», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Атлетико» стартовал в чемпионате не столь ярко. Мадридцы набрали 4 очка в 2 первых турах Примеры.

При этом «Атлетико» сейчас находится на 3 месте таблицы. Да и забили подопечные Диего Симеоне 5 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: минувший тур принес мадридцам три очка. «Атлетико» учинил разгром «Жироне» (3:0).

До того «матрасники» не сумели одолеть «Вильярреал» (2:2). А вот в последнем летнем спарринге был обыгран «Ювентус» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. При этом игроки «Атлетико» забили 16 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: Мадриды явно пободаются за самые высокие места. Да и состав команды по именам смотрится весьма прилично.

Поединки против «Эспаньола» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Атлетико» выиграл 2 раза при 3 ничьих.

Нет сомнений, что на своем поле команда будет максимально активна в атаке. Антуан Гризманн и его партнеры не должны иметь проблем с каталонцами.

«Эспаньол»

Турнирное положение: Похоже, «Эспаньол» вновь обречен на борьбу за выживание. Каталонцы начали новый чемпионат с 2 поражений.

Причем «Эспаньол» в 2 первых турах не забил ни разу. А вот в свои ворота команда пропустила 2 мяча.

Последние матчи: предыдущий тур команда явно не запишет себе в актив. Каталонцы минимально уступили «Реал Сосьедаду».

До того команда проиграла «Вальядолиду» (0:1). Да и в своем последнем контрольном матче каталонцы уступили «Хайденхайму» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Эспаньол» настрелял лишь 2 мяча. А вот в свои ворота команда пропустила 5 раз.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в трех своих последних поединках каталонцы уступили. Да и с реализацией у команды огромные проблемы.

При этом «Эспаньол» не забивал в 2 своих последних поединках. Да и вообще, адаптация в Примере проходит крайне натужно.

Последняя победа над «матрасниками» случилась еще 5 лет назад. А вот в двух последних очных встречах были зафиксированы ничьи.

Тем не менее, номинальные гости будут цепляться за очки. Каталонцы явно постараются впервые забить в новом сезоне.

Статистика для ставок

«Эспаньол» уже более 5 лет не может одолеть «Атлетико»

«Атлетико» не проигрывает с конца апреля

«Эспаньол» проиграл в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.35, а победа оппонента — в скромные 10.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.89 и 2.06.

Прогноз: Мадридцы явно сильнее соперника, к тому же имеют потрясающий подбор атакующих исполнителей.

«Атлетико» в последних матчах выглядел весьма выгодно, да и оппонент явно не блещет на старте сезона.

Ставка: Фора «Атлетико» -1.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.26