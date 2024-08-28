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    «Матрасники» не заметят «Эспаньол»

    Атлетико — Эспаньол: прогноз и ставка

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    Антуан Гризманн
    28 августа в 3-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетико» и «Эспаньол». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Эспаньол», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 28 Августа 2024 года

    Атлетико

  • Мадрид
    •  Атлетико 22:30 Эспаньол

    Эспаньол

  • Барселона
    •

    «Атлетико»

    Турнирное положение: «Атлетико» стартовал в чемпионате не столь ярко. Мадридцы набрали 4 очка в 2 первых турах Примеры.

    При этом «Атлетико» сейчас находится на 3 месте таблицы. Да и забили подопечные Диего Симеоне 5 мячей в ворота соперников.

    Атлетико — Эспаньол: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур принес мадридцам три очка. «Атлетико» учинил разгром «Жироне» (3:0).

    До того «матрасники» не сумели одолеть «Вильярреал» (2:2). А вот в последнем летнем спарринге был обыгран «Ювентус» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. При этом игроки «Атлетико» забили 16 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: Мадриды явно пободаются за самые высокие места. Да и состав команды по именам смотрится весьма прилично.

    Поединки против «Эспаньола» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Атлетико» выиграл 2 раза при 3 ничьих.

    Нет сомнений, что на своем поле команда будет максимально активна в атаке. Антуан Гризманн и его партнеры не должны иметь проблем с каталонцами.

    «Эспаньол»

    Турнирное положение: Похоже, «Эспаньол» вновь обречен на борьбу за выживание. Каталонцы начали новый чемпионат с 2 поражений.

    Причем «Эспаньол» в 2 первых турах не забил ни разу. А вот в свои ворота команда пропустила 2 мяча.

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    • Последние матчи: предыдущий тур команда явно не запишет себе в актив. Каталонцы минимально уступили «Реал Сосьедаду».

    До того команда проиграла «Вальядолиду» (0:1). Да и в своем последнем контрольном матче каталонцы уступили «Хайденхайму» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Эспаньол» настрелял лишь 2 мяча. А вот в свои ворота команда пропустила 5 раз.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: в трех своих последних поединках каталонцы уступили. Да и с реализацией у команды огромные проблемы.

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    При этом «Эспаньол» не забивал в 2 своих последних поединках. Да и вообще, адаптация в Примере проходит крайне натужно.

    Последняя победа над «матрасниками» случилась еще 5 лет назад. А вот в двух последних очных встречах были зафиксированы ничьи.

    Тем не менее, номинальные гости будут цепляться за очки. Каталонцы явно постараются впервые забить в новом сезоне.

    Статистика для ставок

    • «Эспаньол» уже более 5 лет не может одолеть «Атлетико»

    • «Атлетико» не проигрывает с конца апреля

    • «Эспаньол» проиграл в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.35, а победа оппонента — в скромные 10.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.89 и 2.06.

    Прогноз: Мадридцы явно сильнее соперника, к тому же имеют потрясающий подбор атакующих исполнителей.

    «Атлетико» в последних матчах выглядел весьма выгодно, да и оппонент явно не блещет на старте сезона.

    Ставка: Фора «Атлетико» -1.5 за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.26

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