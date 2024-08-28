ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Винисиус — нападающий «Реала»Трансферный дайджест. 20 — 26 августа «Ювентус»«Верона» — «Ювентус» 0:3. Онлайн Кайо БорральоБорральо прошел Каноннира, Моралес нокаутировал Мэгни. Обзор карда UFC Vegas 96
  • 00:32
    • «Вильярреал» вырвал победу у «Сельты» в матче Примеры
  • 23:45
    • «Ювентус» на чужом поле разгромил «Верону» в матче Серии А
    Все новости спорта

    Команда Карпина снова приложит «газовиков»?

    Оренбург — Ростов: прогноз и ставка

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Фонбет Кубок России Прогнозы на Оренбург Прогнозы на Ростов Календарь Кубка России
    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Ростов»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин
    28 августа в 3-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Оренбург» и «Ростов». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Оренбург» — «Ростов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок. Группа B 28 Августа 2024 года

    Оренбург

  • Оренбург
    •  Оренбург 15:00 Ростов

    Ростов

  • Ростов-на-Дону
    •

    «Оренбург»

    Турнирное положение: «Газовикам» явно уготована роль борца за выживание в РПЛ. По итогам 6 стартовых туров команда занимает 12 место в турнирной таблице.

    При этом «Оренбург» в 6 поединках набрал всего лишь 5 очков. Да и пропускает команда в среднем почти 2 гола за матч — 11 мячей.

    Оренбург — Ростов: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда проиграла. «Оренбург» с минимальным счетом уступил «Факелу».

    До того команда минимально уступила еще и «Ростову» (2:3). Да и кубковая встреча с «Локомотивом» завершилась досадной неудачей (2:3).

    В 5 своих последних матчах «Оренбург» проиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 14.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: подопечные Давида Деограсии ершисты, но нынче в кризисе. Три последних матчах команда проиграла.

    Матчи с ростовчанами для «газовиков» исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Оренбург» выиграл всего 1 раз при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что команда Деограсии постарается отомстить сопернику за поражение в чемпионате. Вот только в двух последних очных поединках команда проиграла ростовчанам.

    «Ростов»

    Турнирное положение: Ростовчане стартовали в РПЛ не лучшим образом. По итогам первых 6 туров команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ростов» откровенно слабо выглядят в плане надежности тылов. В 6 матчах чемпионата команда пропустила 12 мячей.

  • Грустный юбилей. Нойер завершил карьеру в сборной Германии
  • Кто заменит звездного стража ворот в национальной команде?
  • 25/08/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре команда Валерия Карпина потерпела поражение. «Ростов» уступил набравшему ход «Локомотиву» (2:3).

    До того команда переиграла «Оренбург» (3:2). А вот в кубковой встрече со «Химками» ростовчане были сильнее (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ростов» победил 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 9 мячей при 12 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда Карпина не преуспевает в плане результатов. Однако попортить нервы «желто-синие» способны кому угодно.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    При этом «Ростов» нынче находится на 2 месте в своей группе Кубка страны. В двух первых турах команда набрала 3 зачетных балла.

    Вот только с обороной у команды привычно не все так весело. Правда, в Кубке России ростовчане пропустили 2 мяча в 2 матчах.

    И уж точно команда Карпина предстанет в несколько видоизмененном составе. Но даже при такой диспозиции гости не должны ударить в грязь лицом.

    Статистика для ставок

    • «Ростов» в среднем пропускает 2 гола за матч

    • «Оренбург» в 2 последних очных поединках проиграл ростовчанам

    • «Газовики» проиграли в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Оренбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.75 и 2.12.

    Прогноз: Ростовчане нынче сильнее соперника, и наверняка сразу будут активно атаковать.

    «Оренбург» проиграл в трех своих последних матчах, да и с ростовчанами команда играет неудачно.

    Ставка: Победа «Ростова» за 2.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.27

    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Бюрель — Стивенс
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ковачевич — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Албот — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Хон — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Бунедкор — АГМК
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Акрон — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шуай — Крюгер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Скатов — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Престон — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Циципас — Коккинакис
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Меньшик — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рыбакина — Айява
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бултер — Саснович
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Оренбург» — «Ростов»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 28.08.2024. Прогнозы на футбол. Команда Карпина снова приложит «газовиков»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры