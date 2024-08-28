28 августа в 3-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Оренбург» и «Ростов». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Оренбург» — «Ростов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Оренбург»

Турнирное положение: «Газовикам» явно уготована роль борца за выживание в РПЛ. По итогам 6 стартовых туров команда занимает 12 место в турнирной таблице.

При этом «Оренбург» в 6 поединках набрал всего лишь 5 очков. Да и пропускает команда в среднем почти 2 гола за матч — 11 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда проиграла. «Оренбург» с минимальным счетом уступил «Факелу».

До того команда минимально уступила еще и «Ростову» (2:3). Да и кубковая встреча с «Локомотивом» завершилась досадной неудачей (2:3).

В 5 своих последних матчах «Оренбург» проиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 14.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: подопечные Давида Деограсии ершисты, но нынче в кризисе. Три последних матчах команда проиграла.

Матчи с ростовчанами для «газовиков» исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Оренбург» выиграл всего 1 раз при 2 поражениях.

Нет сомнений, что команда Деограсии постарается отомстить сопернику за поражение в чемпионате. Вот только в двух последних очных поединках команда проиграла ростовчанам.

«Ростов»

Турнирное положение: Ростовчане стартовали в РПЛ не лучшим образом. По итогам первых 6 туров команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Ростов» откровенно слабо выглядят в плане надежности тылов. В 6 матчах чемпионата команда пропустила 12 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда Валерия Карпина потерпела поражение. «Ростов» уступил набравшему ход «Локомотиву» (2:3).

До того команда переиграла «Оренбург» (3:2). А вот в кубковой встрече со «Химками» ростовчане были сильнее (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ростов» победил 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 9 мячей при 12 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда Карпина не преуспевает в плане результатов. Однако попортить нервы «желто-синие» способны кому угодно.

При этом «Ростов» нынче находится на 2 месте в своей группе Кубка страны. В двух первых турах команда набрала 3 зачетных балла.

Вот только с обороной у команды привычно не все так весело. Правда, в Кубке России ростовчане пропустили 2 мяча в 2 матчах.

И уж точно команда Карпина предстанет в несколько видоизмененном составе. Но даже при такой диспозиции гости не должны ударить в грязь лицом.

Статистика для ставок

«Ростов» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Оренбург» в 2 последних очных поединках проиграл ростовчанам

«Газовики» проиграли в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Оренбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.75 и 2.12.

Прогноз: Ростовчане нынче сильнее соперника, и наверняка сразу будут активно атаковать.

«Оренбург» проиграл в трех своих последних матчах, да и с ростовчанами команда играет неудачно.

Ставка: Победа «Ростова» за 2.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.27