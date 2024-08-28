Оренбург
Ростов
«Оренбург»
Турнирное положение: «Газовикам» явно уготована роль борца за выживание в РПЛ. По итогам 6 стартовых туров команда занимает 12 место в турнирной таблице.
При этом «Оренбург» в 6 поединках набрал всего лишь 5 очков. Да и пропускает команда в среднем почти 2 гола за матч — 11 мячей.
Оренбург — Ростов: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда проиграла. «Оренбург» с минимальным счетом уступил «Факелу».
До того команда минимально уступила еще и «Ростову» (2:3). Да и кубковая встреча с «Локомотивом» завершилась досадной неудачей (2:3).
В 5 своих последних матчах «Оренбург» проиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 14.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: подопечные Давида Деограсии ершисты, но нынче в кризисе. Три последних матчах команда проиграла.
Матчи с ростовчанами для «газовиков» исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Оренбург» выиграл всего 1 раз при 2 поражениях.
Нет сомнений, что команда Деограсии постарается отомстить сопернику за поражение в чемпионате. Вот только в двух последних очных поединках команда проиграла ростовчанам.
«Ростов»
Турнирное положение: Ростовчане стартовали в РПЛ не лучшим образом. По итогам первых 6 туров команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Ростов» откровенно слабо выглядят в плане надежности тылов. В 6 матчах чемпионата команда пропустила 12 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре команда Валерия Карпина потерпела поражение. «Ростов» уступил набравшему ход «Локомотиву» (2:3).
До того команда переиграла «Оренбург» (3:2). А вот в кубковой встрече со «Химками» ростовчане были сильнее (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ростов» победил 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 9 мячей при 12 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда Карпина не преуспевает в плане результатов. Однако попортить нервы «желто-синие» способны кому угодно.
При этом «Ростов» нынче находится на 2 месте в своей группе Кубка страны. В двух первых турах команда набрала 3 зачетных балла.
Вот только с обороной у команды привычно не все так весело. Правда, в Кубке России ростовчане пропустили 2 мяча в 2 матчах.
И уж точно команда Карпина предстанет в несколько видоизмененном составе. Но даже при такой диспозиции гости не должны ударить в грязь лицом.
Статистика для ставок
- «Ростов» в среднем пропускает 2 гола за матч
- «Оренбург» в 2 последних очных поединках проиграл ростовчанам
- «Газовики» проиграли в 3 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Оренбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.38. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.75 и 2.12.
- 2.05Спартак — Динамо Махачкала: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.90Зальцбург — Динамо Киев: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.18Ахмат — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 17:15
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Прогноз: Ростовчане нынче сильнее соперника, и наверняка сразу будут активно атаковать.
«Оренбург» проиграл в трех своих последних матчах, да и с ростовчанами команда играет неудачно.
Ставка: Победа «Ростова» за 2.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.27