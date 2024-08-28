В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Кубке России и квалификации Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Динамо» Москва — «Крылья Советов»

Футбол. Кубок России

«Динамо» в первом туре неудачно стартовало в Кубке России. Команда Марцела Лички встречалась со «Спартаком» и уступила со счетом 0:3.

Но во втором туре бело-голубые реабилитировались. На своем поле столичный клуб нанес поражение «Динамо» из Махачкалы. Сейчас в активе коллектива Лички три очка.

У «Крыльев Советов» ситуация хуже. В двух матчах команда не набрала ни одного очка. Были зафиксированы два поражения.

Ранее «Крылья Советов» уступили «Динамо» из Махачкалы и «Спартаку». За 180 минут подопечные Игоря Осинькина не забили ни одного гола.

Прогнозы и ставки на футбол

Ставка: Победа «Динамо» за 1.52.

«Карабах» — «Динамо» Загреб

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

«Карабах» провалил первый матч в Хорватии. Команда уступила «Динамо» из Загреба со счетом 0:3. Дома наверстать упущенное будет очень трудно.

В чемпионате Азербайджана «Карабах» идет на третьем месте. Команда набрала 6 очков. У «Карабаха» две победы и одно поражение.

«Динамо» Загреб отлично провело первый матч. Одержана крупная победа, которая позволяет с хорошием настроением лететь в Азербайджан. В Хорватии голы забили Сандро Куленович (дубль) и Марко Пьяца. Удастся ли им отличиться в ответном матче?

«Динамо» Загреб набрало прекрасную форму. У клуба восьмиматчевая выигрышная серия. Скорее всего, она прервется, но в групповой этап Лиги чемпионов хорватская команда попадет.

Ставка: Обе забьют за 1.54.

«Славия» — «Лилль»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

У «Славии» сложная ситуация. Команда проиграла первый матч во Франции со счетом 0:2. Пробиться в групповой этап Лиги чемпионов будет непросто.

В чемпионате Чехии «Славия» идет в лидерах. Команда находится в топ-3, набрав 13 очков (4 победы и одна ничья). Отставание от лидирующей пражской «Спарты» составляет лишь три балла.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В первой игре со «Славией» у «Лилля» голы забили Джонатан Дэвид и Эдон Жегрова. Команда набрала отличный ход. Выигрышная серия составляет три матча.

Болельшики «Лилля» довольны успешным стартом в новом розыгрыше Лиги 1. «Доги» набрали 6 очков и находятся в лидирующей группе.

«Славии» нужно спасать ситуацию и дома действовать первым номером. «Лилль» наверняка сосредочится на игре на контратаках. Французской команде по силам еще раз добиться положительного результата.

Ставка: «Лилль» не проиграет за 1.56.

Общий коэффициент — 3.65.