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    «Динамо» сохранит свои ворота на замке?

    «Карабах» — «Динамо» Загреб. Ставка (к. 2.48) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 28 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Карабах» — «Динамо» Загреб
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    «Динамо» Загреб — «Карабах»
    В четвёртом отборочном раунде Лиги чемпионов 28 августа пройдет матч «Карабах» — «Динамо» Загреб. Начало — в 19:45 Ставка и прогноз на матч «Карабах» — «Динамо» Загреб, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 28 Августа 2024 года

    Карабах

  • Агдам
    •  Карабах 19:45 Динамо З

    Динамо З

  • Загреб
    •

    «Карабах»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице азербайджанского первенства «Карабах» занимает 3 место с 6 набранными очками. В 3-и туре чемпионата агдамцы проиграли на своём поле «Турану» (0:1).

    Последние матчи: «Карабах» с победы стартовал с квалификации Лиги чемпионов. «Скакуны» во втором отборочном раунде нанесли поражение «Линкольну» (5:0 — дома, 2:0 — в гостях).

    Карабах — Динамо З: коэффициенты букмекеров

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    В третьем раунде агдамцы перевернули ход противостояния против «Лудогорца», проиграв домашний матч (1:2). Затем футболисты «Карабаха» обыграли болгарский клуб в выездной игре (7:2).

    В битве за выход в основную сетку Лиги чемпионов «Карабаху» противостоит загребское «Динамо». Первую встречу дуэли азербайджанский коллектив проиграл со счёто 0:3.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Карабах» одержал 3 победы.

    «Динамо» Загреб

    Турнирная таблица: В чемпионате Хорватии загребское «Динамо» лидирует с 12 набранными очками. В матче 4-го тура внутреннего первенства команда выиграла у «Горицы» (2:1).

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    • Последние матчи: Как чемпион Хорватии загребское «Динамо» получило прямую путёвку в плей-офф Лиги чемпионов, минуя первые три раунда квалификации. Победа в первом поединке против «Карабаха» (3:0) фактически обеспечела хорватскому клубу место в основной сетке ЛЧ.

    Не сыграют: С травмой колена не смогут команде помочь хорватский защитник Дино Перич и иранский защитник Садег Мохаррами.

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    Межсезонье: В летнее межсезонье «Динамо» провело пять товарищеских матчей: 3 победы, 1 ничья и 1 поражение.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» Загреб стартует с 4-го раунда Лиги чемпионов

    • «Карабах» выиграл у «Лудогорца» и «Линкольна» в Лиге чемпионов

    • «Динамо» З — «Карабах» (3:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Карабах» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.94, а победа «Динамо» З — в 3.44.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.52 и 2.30 соответственно.

    Прогноз: В первой игре загребское «Динамо» не пропустило. Предположим, что хорваты сохранят свои ворота на замке и в ответном матче.

    Ставка: «Динамо» Загреб не пропустит с коэффициентом 2.48.

    Прогноз: В этой встрече стоит рассчитывать на обилие забитых голов.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.85.

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    «Карабах» — «Динамо» Загреб: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 28.08.2024. Прогнозы на футбол. «Динамо» сохранит свои ворота на замке?
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