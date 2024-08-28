Карабах
Динамо З
«Карабах»
Турнирная таблица: В турнирной таблице азербайджанского первенства «Карабах» занимает 3 место с 6 набранными очками. В 3-и туре чемпионата агдамцы проиграли на своём поле «Турану» (0:1).
Последние матчи: «Карабах» с победы стартовал с квалификации Лиги чемпионов. «Скакуны» во втором отборочном раунде нанесли поражение «Линкольну» (5:0 — дома, 2:0 — в гостях).
Карабах — Динамо З: коэффициенты букмекеров
В третьем раунде агдамцы перевернули ход противостояния против «Лудогорца», проиграв домашний матч (1:2). Затем футболисты «Карабаха» обыграли болгарский клуб в выездной игре (7:2).
В битве за выход в основную сетку Лиги чемпионов «Карабаху» противостоит загребское «Динамо». Первую встречу дуэли азербайджанский коллектив проиграл со счёто 0:3.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Карабах» одержал 3 победы.
«Динамо» Загреб
Турнирная таблица: В чемпионате Хорватии загребское «Динамо» лидирует с 12 набранными очками. В матче 4-го тура внутреннего первенства команда выиграла у «Горицы» (2:1).
Последние матчи: Как чемпион Хорватии загребское «Динамо» получило прямую путёвку в плей-офф Лиги чемпионов, минуя первые три раунда квалификации. Победа в первом поединке против «Карабаха» (3:0) фактически обеспечела хорватскому клубу место в основной сетке ЛЧ.
Не сыграют: С травмой колена не смогут команде помочь хорватский защитник Дино Перич и иранский защитник Садег Мохаррами.
Межсезонье: В летнее межсезонье «Динамо» провело пять товарищеских матчей: 3 победы, 1 ничья и 1 поражение.
Статистика для ставок
- «Динамо» Загреб стартует с 4-го раунда Лиги чемпионов
- «Карабах» выиграл у «Лудогорца» и «Линкольна» в Лиге чемпионов
- «Динамо» З — «Карабах» (3:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Карабах» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.94, а победа «Динамо» З — в 3.44.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.52 и 2.30 соответственно.
- 2.05Спартак — Динамо Махачкала: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.90Зальцбург — Динамо Киев: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.18Ахмат — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 17:15
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: В первой игре загребское «Динамо» не пропустило. Предположим, что хорваты сохранят свои ворота на замке и в ответном матче.
Ставка: «Динамо» Загреб не пропустит с коэффициентом 2.48.
Прогноз: В этой встрече стоит рассчитывать на обилие забитых голов.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.85.