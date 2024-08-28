В четвёртом отборочном раунде Лиги чемпионов 28 августа пройдет матч «Карабах» — «Динамо» Загреб. Начало — в 19:45 Ставка и прогноз на матч «Карабах» — «Динамо» Загреб, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Карабах»

Турнирная таблица: В турнирной таблице азербайджанского первенства «Карабах» занимает 3 место с 6 набранными очками. В 3-и туре чемпионата агдамцы проиграли на своём поле «Турану» (0:1).

Последние матчи: «Карабах» с победы стартовал с квалификации Лиги чемпионов. «Скакуны» во втором отборочном раунде нанесли поражение «Линкольну» (5:0 — дома, 2:0 — в гостях).

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В третьем раунде агдамцы перевернули ход противостояния против «Лудогорца», проиграв домашний матч (1:2). Затем футболисты «Карабаха» обыграли болгарский клуб в выездной игре (7:2).

В битве за выход в основную сетку Лиги чемпионов «Карабаху» противостоит загребское «Динамо». Первую встречу дуэли азербайджанский коллектив проиграл со счёто 0:3.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Карабах» одержал 3 победы.

«Динамо» Загреб

Турнирная таблица: В чемпионате Хорватии загребское «Динамо» лидирует с 12 набранными очками. В матче 4-го тура внутреннего первенства команда выиграла у «Горицы» (2:1).

Последние матчи: Как чемпион Хорватии загребское «Динамо» получило прямую путёвку в плей-офф Лиги чемпионов, минуя первые три раунда квалификации. Победа в первом поединке против «Карабаха» (3:0) фактически обеспечела хорватскому клубу место в основной сетке ЛЧ.

Не сыграют: С травмой колена не смогут команде помочь хорватский защитник Дино Перич и иранский защитник Садег Мохаррами.

Межсезонье: В летнее межсезонье «Динамо» провело пять товарищеских матчей: 3 победы, 1 ничья и 1 поражение.

Статистика для ставок

«Динамо» Загреб стартует с 4-го раунда Лиги чемпионов

«Карабах» выиграл у «Лудогорца» и «Линкольна» в Лиге чемпионов

«Динамо» З — «Карабах» (3:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Карабах» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.94, а победа «Динамо» З — в 3.44.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.52 и 2.30 соответственно.

Прогноз: В первой игре загребское «Динамо» не пропустило. Предположим, что хорваты сохранят свои ворота на замке и в ответном матче.

Ставка: «Динамо» Загреб не пропустит с коэффициентом 2.48.

Прогноз: В этой встрече стоит рассчитывать на обилие забитых голов.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.85.