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    Одержит ли «Атлетик» первую победу?

    Атлетик — Валенсия: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Атлетик» — «Валенсия»
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    Ойан Сансет
    28 августа в 3-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Валенсия». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Валенсия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 28 Августа 2024 года

    Атлетик

  • Бильбао
    •  Атлетик 20:00 Валенсия

    Валенсия

  • Валенсия
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    «Атлетик»

    Турнирное положение: «Атлетик» по итогам двух туров находится близко к зоне вылета, занимая 15-ю позицию.

    Команда набрала лишь один балл, опережая зону вылета лишь по разнице мячей. Столько же очков набрали еще пять клубов первенства.

    Атлетик — Валенсия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Ла Лиги «Атлетик» на выезде потерпел поражение от «Барселоны» (1:2).

    Эта неудача стала для коллектива третьей в четырех последних поединках, два из которых были официальными, а два -товарищескими.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Паредес, Джало, Галаррета, Серрано, Симон, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних играх (в двух контрольных и двух официальных), «Атлетик» ни разу не выиграл при трех поражениях и одной ничьей.

    Это говорит о плохой форме басков. Тем не менее, важно отметить, что в этих неудачных поединках у них были непростые соперники.

    Ойан Сансет — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с двумя голами.

    «Валенсия»

    Турнирное положение: «Валенсия» после двух стартовых туров испанского первенства не набрала ни одного балла.

    «Валенсия» находится в зоне вылета на последней, 20-й позиции, с отставанием в один пункт от спасительного 17-го места, а также от нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Ла Лиги клуб на чужом поле проиграл «Сельте» (1:3).

    Это поражение стало для коллектива третьим в четырех последних поединках, два из которых были официальными, а два -товарищескими.

    Не сыграют: травмированы — Каньос, Гайа, Доменек, Фран Перес, Диахаби, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Валенсия» выиграла лишь раз при пяти победах и двух ничьих.

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    Это говорит о не лучших шансах гостей на успех, особенно если учесть, что грядущая игра пройдет на поле конкурента с похожими результатами на старте кампании.

    Два гола команды на старте нового сезона Ла Лиги забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Атлетика» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Атлетик» не выиграл

    • в четырех последних матчах «Валенсии» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 3.85, победа «Валенсии» — в 5.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.13 и 1.70.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их пяти последних выездных поединках.

    При этом в четырех из пяти последних игр хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.17.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь в четырех последних матчах «Валенсии» было именно так.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.75

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