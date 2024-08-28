Атлетик
Валенсия
«Атлетик»
Турнирное положение: «Атлетик» по итогам двух туров находится близко к зоне вылета, занимая 15-ю позицию.
Команда набрала лишь один балл, опережая зону вылета лишь по разнице мячей. Столько же очков набрали еще пять клубов первенства.
Атлетик — Валенсия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Ла Лиги «Атлетик» на выезде потерпел поражение от «Барселоны» (1:2).
Эта неудача стала для коллектива третьей в четырех последних поединках, два из которых были официальными, а два -товарищескими.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмированы — Паредес, Джало, Галаррета, Серрано, Симон, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних играх (в двух контрольных и двух официальных), «Атлетик» ни разу не выиграл при трех поражениях и одной ничьей.
Это говорит о плохой форме басков. Тем не менее, важно отметить, что в этих неудачных поединках у них были непростые соперники.
Ойан Сансет — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона с двумя голами.
«Валенсия»
Турнирное положение: «Валенсия» после двух стартовых туров испанского первенства не набрала ни одного балла.
«Валенсия» находится в зоне вылета на последней, 20-й позиции, с отставанием в один пункт от спасительного 17-го места, а также от нынешнего соперника.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Ла Лиги клуб на чужом поле проиграл «Сельте» (1:3).
Это поражение стало для коллектива третьим в четырех последних поединках, два из которых были официальными, а два -товарищескими.
Не сыграют: травмированы — Каньос, Гайа, Доменек, Фран Перес, Диахаби, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Валенсия» выиграла лишь раз при пяти победах и двух ничьих.
Это говорит о не лучших шансах гостей на успех, особенно если учесть, что грядущая игра пройдет на поле конкурента с похожими результатами на старте кампании.
Два гола команды на старте нового сезона Ла Лиги забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Атлетика» забивали больше 2,5 голов
- в четырех последних матчах «Атлетик» не выиграл
- в четырех последних матчах «Валенсии» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.60. Ничья — в 3.85, победа «Валенсии» — в 5.90.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.13 и 1.70.
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Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их пяти последних выездных поединках.
При этом в четырех из пяти последних игр хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.17.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь в четырех последних матчах «Валенсии» было именно так.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.75