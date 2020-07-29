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    Арустамян: В Кокорине заинтересована «Рома»

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    Журналист Нобель Арустамян поделился информацией о клубах, проявляющих интерес к форварду «Сочи» Александру Кокорину, принадлежащему «Зениту».

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Как вы уже слышали, почти все наши топ-клубы проявляли интерес к Кокорину.

    Но его история выходит за рамки спорта и тесно связана с политическими нюансами. Именно они объясняют, почему Александра нет в "Зените", "Локомотиве" и в "Динамо".

    При этом для самого Кокорина стоял выбор между Европой и Россией. И Саша изначально предпочитал заграницу. Какие варианты сейчас есть у Саши?

    1. "Сочи". Прямо сейчас Кокорин в Сочи, и я знаю, что в ближайшее время (сегодня вечером или завтра) у него состоится предметный разговор с Борисом Ротенбергом.

    Президент "Сочи" хочет, чтобы форвард остался, и донес уже это до него. Теперь в деталях обсудит с игроком условия нового контракта и попытается убедить Александра остаться в городе-курорте.

    2. "Спартак". Только он может перехватить Кокорина, несмотря на политический фактор. В "Спартаке" есть по-настоящему мощная, независимая позиция владельца.

    Если Леонид Федун скажет: "Берем Кокорина", — он легко будет приобретен на страх и риск клуба. "Спартак" уже делал предложение Александру, этот вариант достаточно реален.

    3. "Рубин" никогда не скрывал интереса к Кокорину. Он вполне мог заполучить нападающего — необходимо проявить волю (в том числе политическую) и убедить Сашу переехать в Казань.

    Точно знаю: к Александру был интерес европейских клубов — на словах, в звонках, в эсэмэсках. И форвард прождал все лето и не подписывал ни с кем контракт в России в том числе потому, что ждал, когда этот интерес из Европы выльется в реальный оффер.

    К Кокорину обращался тренер "Марселя" Виллаш-Боаш. В Александре сильно заинтересован Андре. Бумаги, впрочем, пока нет.

    Зато бумага есть от "Галатасарая". Турки готовы подписать Кокорина, фигурирует зарплата в два миллиона евро. Уже несколько недель это предложение на столе у Саши. Впрочем, Турция явно не его мечта и уж точно не топовый европейский чемпионат.

    На сто процентов знаю: в Кокорине всерьез заинтересована "Рома". Все упирается в нюансы: команда пролетела мимо Лиги чемпионов, свободных денег мало, клуб в предпродажной стадии, а тут малопредсказуемый русский, без паспорта ЕС, с зарплатой больше двух миллионов евро.

    Кроме "Ромы" дельный интерес проявляли "Фиорентина" и "Наполи". Там тоже не дошло дело до официального предложения. Но были звонки, комплименты и общение», — написал Арустамян в своем телеграм-канале. 0

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