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    «Зенит» подписал 3-летний контракт с Ловреном

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    Официальный сайт «Зенита» сообщил о том, что Деян Ловрен официально стал защитником клуба. Он перешел из «Ливерпуля».

    Деян Ловрен
    Деян Ловрен

    Известно, что контракт с хорватом был подписан на три года. Сумма трансфера должна была составить 12 млн евро.

    «"Зенит" приветствует Деяна Ловрена в Петербурге и желает успехов вместе с сине-бело-голубыми!», — пишет пресс-служба «Зенита».

    В нынешнем сезоне Ловрен записал на свой счет участие лишь в 10 матчах за «Ливерпуль», а также одну голевую передачу.

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