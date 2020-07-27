«Зенит» подписал 3-летний контракт с Ловреном

Официальный сайтсообщил о том, чтоофициально стал защитником клуба. Он перешел из

Известно, что контракт с хорватом был подписан на три года. Сумма трансфера должна была составить 12 млн евро.

«"Зенит" приветствует Деяна Ловрена в Петербурге и желает успехов вместе с сине-бело-голубыми!», — пишет пресс-служба «Зенита».

В нынешнем сезоне Ловрен записал на свой счет участие лишь в 10 матчах за «Ливерпуль», а также одну голевую передачу.

Официально: Деян Ловрен — игрок «Зенита»! 💙

Соглашение с игроком рассчитано на три года.

Добро пожаловать, Деян!https://t.co/j3p030Cibc pic.twitter.com/0CDk7kFJii — ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 27, 2020

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