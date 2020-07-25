Сидорчук о назначении Луческу: Не в нашей компетенции обсуждать решения руководства

Полузащитник и капитан киевскогопрокомментировал назначениена пост главного тренера команды.

«Все произошло достаточно быстро, я еще не успел осознать то, что ушел предыдущий тренер, а уже назначили нового. Я не тот человек, который дает оценку, а всего лишь футболист. Не в нашей компетенции обсуждать решения руководства, наша задача выходить на поле и играть в футбол.

Мирча Луческу — известный и титулованный тренер в Европе. Думаю, в спортивном плане мы будем больше побеждать, расти и прогрессировать. Событие неординарное. Думаю, каждый воспримет по-своему. В эмоциональном плане эта новость произвела информационный бум и сразу вызвала много споров и мнений, в том числе и негативных. Но это были эмоции, прежде всего связанные с одним из предыдущих мест работы тренера.

Сейчас, когда уже прошло несколько дней, если убрать эмоции и оставить спортивную составляющую, уверен, "Динамо" только выиграет от этого назначения. Луческу действительно очень долго работал в "Шахтере", кто лучше него знает нашего главного и принципиального конкурента изнутри? Этот факт только на руку "Динамо", в этом шаге есть серьезные плюсы», — приводит слова Сидорчука пресс-служба «Динамо». 0