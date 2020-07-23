«Локомотив» и «Милан» возобновят переговоры по Лаксальту

Защитникможет продолжить карьеру в России, сообщает журналист Calciomercato Даниэле Лонго.

По его данным, «Локомотив» и «Милан» возобновят контакты по поводу возможного перехода уругвайца в российский клуб 26 июля. Отмечается, что 27-летний игрок готов к переезду в Россию.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «железнодорожники» могут включить в сделку полузащитника Алексея Миранчука, чей контракт истекает летом следующего года.

Лаксальт в 23 матчах за «Милан» в этом сезоне сделал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца июня 2022 года. 0