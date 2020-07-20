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    Юран: Спросил министра спорта: «Могу объявить ребятам, что играем в РПЛ?». Он ответил: «Да!»

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    Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о будущем команды в РПЛ.

    Сергей Юран
    Сергей Юран

    «Я сегодня вечером разговаривал с министром физической культуры и спорта Московской области.

    Попросил уже внести ясность, потому что в СМИ все время появляется противоречивая информация.

    Задал ему конкретный вопрос: "Могу ли я завтра ребятам объявить, что мы играем в премьер-лиге?". Он ответил: "Да!". Поэтому, считаю, что данная тема уже закрыта.

    Кроме того, пользуясь случаем, хочу от своего имени и от имени футболистов пригласить губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева посетить базу команды в Кратове.

    Мы до 24 июля готовимся к важнейшему матчу против "Зенита". Просим его ненадолго приехать к нам.

    Это дало бы игрокам и мне лично дополнительный стимул перед финалом Кубка России», — сказал Юран «Спорт-Экспрессу».

    Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» определятся с футбольной лигой, в которой будут выступать в следующем сезон, вечером 22 июля.

    Напомним, что «Химки» заняли второе в первенстве ФНЛ по итогам сезона-2019/20.

    По спортивному принципу красно-черные должны сменить в РПЛ «Крылья Советов», которые финишировали на 15-м месте. 0

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