Юран: Спросил министра спорта: «Могу объявить ребятам, что играем в РПЛ?». Он ответил: «Да!»

«Я сегодня вечером разговаривал с министром физической культуры и спорта Московской области.
Попросил уже внести ясность, потому что в СМИ все время появляется противоречивая информация.
Задал ему конкретный вопрос: "Могу ли я завтра ребятам объявить, что мы играем в премьер-лиге?". Он ответил: "Да!". Поэтому, считаю, что данная тема уже закрыта.
Кроме того, пользуясь случаем, хочу от своего имени и от имени футболистов пригласить губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева посетить базу команды в Кратове.
Мы до 24 июля готовимся к важнейшему матчу против "Зенита". Просим его ненадолго приехать к нам.
Это дало бы игрокам и мне лично дополнительный стимул перед финалом Кубка России», — сказал Юран «Спорт-Экспрессу».
Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» определятся с футбольной лигой, в которой будут выступать в следующем сезон, вечером 22 июля.
Напомним, что «Химки» заняли второе в первенстве ФНЛ по итогам сезона-2019/20.
По спортивному принципу красно-черные должны сменить в РПЛ «Крылья Советов», которые финишировали на 15-м месте. 0