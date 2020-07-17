Масалитин: ЦСКА не заслужил место в Лиге чемпионов

Экс-футболиствысказался об игре армейской команды в текущем сезоне.

«В нынешней ситуации ЦСКА по игре не заслужил место в Лиге чемпионов. Посмотрите, как ЦСКА заканчивал игры: команда сдувалась и за 10-15 минут проигрывала или играла вничью, когда вела в счете. Как нервные концовки у нее были, так они и остались.

По игре с "Локомотивом" — это типичная ничья, но все решили ошибки, приведшие к двум пенальти. В первом случае Дивееву не хватило мастерства в борьбе с Эдером. Во втором же мы увидели ошибку такого опытного игрока, как Набабкин, это говорит о сложности. "Локомотив" воспользовался ошибками, это более опытная команда», — цитирует Масалитина ТАСС.

Напомним, накануне ЦСКА уступил «Локомотиву» со счетом 1:2. Армейцы занимают четвертое место с 47 очками, отставая на два балла от «Краснодара», у которого игра в запасе. 0