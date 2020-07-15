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    Месси — лучший в 21 веке по соотношению голов к проведенным матчам

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    Портал GiveMeSport составил рейтинг лучших игроков 21-го века по соотношению голов к проведенным матчам на клубном уровне.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Возглавляет рейтинг форвард «Барселоны» Лионель Месси (0,87), который в 726 матчах забил 630 голов. На втором месте находится форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (0,77), забивший 626 голов и 812 играх.

    Замкнул первую тройку нападающий «Баварии» Роберт Левандовски (345 голов в 472 матчах, 0,73).

    Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

    1. Лионель Месси (0,87)
    2. Криштиану Роналду (0,77)
    3. Роберт Левандовски (0,73)
    4. Луис Суарес (0,67)
    5. Неймар (0,65)
    6. Килиан Мбаппе (0,65)
    7. Гарри Кейн (0,63)
    8. Златан Ибрагимович (0,62)
    9. Эдинсон Кавани (0,61)
    10. Руд Ван Нистелрой (0,60). 0

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