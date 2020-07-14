«Интер» — «Торино»: счет матча 3:1, обзор голов

Фрагмент матча
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В составе миланцев отличились Эшли Янг, Диего Годин и Лаутаро Мартинес.
Единственный гол гостей забил Андреа Белотти.
«Интер» победил впервые за последние три тура, команда поднялась на второе место в таблице Серии А с отставанием в восемь очков от «Ювентуса». «Торино» находится на 16-й строчке.
Серия А. 32-й тур
«Интер» — «Торино» — 3:1 (0:1)
Голы: Белотти, 17 (0:1). Янг, 48 (1:1). Годин, 51 (2:1). Мартинес, 61 (3:1)«Интер»: Ханданович, Годин (Шкриньяр, 76), Янг (Бираги, 71), де Фрай, Д`Амброзио (Кандрева, 71), Бастони, Валеро, Брозович, Гальярдини, Санчес, Мартинес (Эриксен, 84)«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри (Синго, 64), Ансальди (Лукич, 64), Нкулу, Иццо, Эйна, Бремер, Ринкон, Мейте (Беренгер, 64), Верди (Миллико, 76), БелоттиПредупреждения: Годин, 21. Эйна, 24. Мейте, 30. Де Сильвестри, 49. Брозович, 60. Санчес, 62. Д`Амброзио, 69. Бираги, 86