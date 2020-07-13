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    Комитет по этике РФС рассмотрит жест Кикнадзе и слова Карпина

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    Комитет по этике РФС в пятницу рассмотрит жест генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе и высказывания главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

    Василий Кикнадзе
    Василий Кикнадзе

    Об этом заявила пресс-служба РФС, передает «Чемпионат».

    «В пятницу в комитете по этике РФС будут рассмотрены жест генерального директора ФК "Локомотив" Василия Кикнадзе и высказывания главного тренера ФК "Ростов" Валерия Карпина», — говорится в заявлении.

    Напомним, Кикнадзе во время матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Уфой» (1:1) показал болельщикам клуба средний палец. Карпин после встречи «Ростова» с «Оренбургом» (0:0) раскритиковал руководство РФС. 0

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