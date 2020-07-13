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    Селюк: Гончаренко пора домой

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    Агент Дмитрий Селюк после матча ЦСКА — «Рубин» (1:1) в очередной раз негативно высказался о главном тренере армейцев Викторе Гончаренко.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    «К сожалению для ЦСКА, имевшего возможность попасть в ЛЧ и заработать 25 миллионов евро, сегодня они эту возможность потеряли.

    Слуцкий за полгода работы в "Рубине" создал больше, чем Гончаренко за 3,5 года в ЦСКА. Просто позор. Гончаренко пора домой», — написал Селюк в Twitter.

    За два тура до конца сезона ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, проигрывая одно очко третьему «Краснодару», имеющему игру в запасе.

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