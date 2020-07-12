Николич: Недоволен результатом и игрой «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива»считает закономерным исход матча 28-го тура чемпионата России с(1:1).

«Недоволен результатом и игрой. Мы опытная команда, нужно показывать свой менталитет, но мы этого не сделали.

В первом тайме больше нервничали, было десять невынужденных ошибок, теряли мяч и давали шанс сопернику убегать в контратаку.

Провели второй тайм лучше, но как часто бывает в футболе, этого не хватило. У вас были шансы забить второй мяч, но могу признать, что у "Уфы" они тоже были. Поэтому закономерный результат.

У Мурило была желтая карточка, был риск красной. Антону Миранчуку не хватило физических кондиций. Скажу, что общий характер игры после замен улучшился. Поэтому это было связано и с тактикой, и с другими причинами.

Счастлив, что Фарфан забил. Он показал свое качество, его не надо представлять. Пока Фарфана не хватает на долгое время, но скоро он наберет форму.

Гильерме и Баринов будут готовиться к игре с ЦСКА. И Рыбус тоже, который пропускал из-за карточек», — сказал Николич «Спорт-Экспресс». 0