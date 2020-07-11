«Уотфорд» одержал волевую победу над «Ньюкаслом»

Хозяевам поля удалось одержать волевую победу со счетом 2:1.
Дублем у победителей отметился Трой Дини, который на 82-й минуте провел победный мяч с пенальти.
После этого тура «Уотфорд» с 34 очками располагается на 17-м место в таблице АПЛ. «Ньюкасл» (43 балла) занимает 13-ю строчку.
АПЛ. 35-й тур
«Уотфорд» — «Ньюкасл» — 2:1 (0:1)
Голы: Гэйл, 23 (0:1). Дини, 52 — с пенальти (1:1). Дини, 82 — с пенальти (2:1)«Уотфорд»: Фостер, Кико Фемения, Кабаселе, Доусон, Масина, Капуэ, Дукуре, Хьюз, Уэлбек, Дини (Клеверли, 85), Сарр«Ньюкасл»: Дубравка, Фернандес, Роуз (Крафт, 79), Шер, Манкильо, Ласкеллес (Лазаро, 87), Ритчи (Жоэлинтон, 72), Шелви, Альмирон, Гэйл (Бенталеб, 79), Сен-МаксименПредупреждения: Ласкеллес, 45+2. Манкильо, 63. Фернандес, 77. Шер, 84. Хьюз, 90