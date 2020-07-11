Шалимов: Важно было набрать какие-то очки: три — замечательно, одно — хорошо

Главный тренер «Ахмата»прокомментировал результат матча 28-го тура чемпионата России с(1:1).

«Тяжелая игра, как мы и ожидали. У нас накапливается усталость, "Зенит" приехал в хорошем настроении, сделал ротацию. У нас был на один день отдыха больше, но, возможно, они где-то были посвежее.

Нормальная игра с нашей стороны. Понятно, что нам помогло удаление, но мы играли аккуратно. Было важно не пропустить быстрые атаки, потому что игроки "Зенита" обладают высоким классом.

Особенно было опасно, когда вышел Малком, поэтому перестраховывались, создали мало моментов.

Мы довольны результатом, сделали хороший шаг вперед. Важно было набрать какие-то очки: три — замечательно, одно — хорошо.

Мы должны были создавать моменты в позиционных атаках — было непросто, потому что игроки должны быть свежее, нужны нестандартные решения», — приводит слова Шалимова пресс-служба грозненцев. 0