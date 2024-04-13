13 апреля в 24-м туре чемпионата России по футболу пройдет матч «Ахмат» — «Балтика». Начало игры — 16:30. «Ахмат» — «Балтика»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ахмат»

Турнирное положение: команда из Грозного борется за выживание в элите в этом сезоне российской Премьер-лиги.

В настоящий момент грозненцы идут в зоне переходных матчей, на 13-м месте в турнирной таблице. Грозненский коллектив имеет в своем активе 20 очков и на три пункта отстает от спасительного места.

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Ахматовцы смогли забить 20 мячей, а в свои ворота пропустили целых 29.

Последние матчи: после возобновления чемпионата «Ахмат» сначала выиграл у «Урала» (1:0), а затем уступил «Динамо» (0:2), «Рубину» (1:2) и «Локомотиву» (0:2).

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Также команда из столицы Чеченской Республики успела вылететь из Кубка России, сначала переиграв «Волгарь» (2:1), но затем проиграв «Оренбургу» (0:1).

Не сыграют: дисквалифицированы на эту игру Камило и Дарко Тодорович.

Состояние команды: совсем недавно грозненцы сменили главного тренера. На смену Мирославу Ромащенко пришел Магомед Адиев.

Перед новым тренерским штабом была поставлена конкретная задача — сохранить команду в Премьер-лиге. Безусловно, это сделать по силам, но нужно будет постараться, поскольку соперники не дремлют.

Зимой были подписаны Лукас Ловат, Надер Гандри и Амин Талал, а вот ушли только те игроки, которые не проходили в состав.

«Балтика»

Турнирное положение: калининградская дружина также во всю борется за сохранение прописки в элите.

Нынче команда из Калининграда располагается в зоне прямого вылета, на 15-м месте. В активе «балтийцев» сейчас 17 очков и они на три пункта отстают от зоны стыковых встреч.

Калининградцы только 14 (меньше всех в лиге) раз поразили ворота соперника и 26 раз пропустили в свои.

Последние матчи: весной «Балтика» стартовала с ничьи с «Сочи» (0:0) и поражения от «Оренбурга» (0:1).

После этого подопечные Сергея Игнашевича выиграли у «Пари НН» (2:0), но уступили «Зениту» (0:1).

Также команда продолжает борьбу в Кубке России. Она недавно по пенальти прошла «Локомотив», но проиграла ЦСКА (0:1) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ.

Не сыграют: травмированы Гедеон Гузина, Иван Остоич и Джоэль Фамейе.

Состояние команды: «Балтика» продолжает упорно сражаться и делать все для того, чтобы остаться в РПЛ, однако сделать это будет крайне сложно.

Во время зимнего трансферного окна команда попыталась усилиться. Пришли Юрий Ковалев, Джоэль Фамейе, Кирилл Капленко, Диего Луна, Иван Савицкий, Дмитрий Рыбчинский и Алекс Насименто.

А вот покинули коллектив игроки, которые не проходили в состав, и Гильермо Сото.

Статистика для ставок

«Ахмат» проиграл 3 последние игры в РПЛ

«Балтика» выиграла 3 последних матча у «Ахмата»

«Балтика» не пропускает больше 1 мяча на протяжении последних 8 официальных матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — небольшой фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.35, а победа «Балтики» — в 3.90.

ТБ 2,5 оценивается в 2.35, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.60.

Прогноз: в матчах «Балтики» всегда забивается откровенно мало мячей, поэтому предположим, что и в этот раз будет забито не больше двух.

Ставка: тотал меньше 2 за 2.05.

Прогноз: эти команды примерно равные по силам и возможностям. Также они одинаково нестабильно выступают, поэтому наиболее вероятным исходом противостояния видится ничья.

Ставка: победа ничья за 3.35.