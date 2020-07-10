ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рубин» — «Краснодар»Курс на еврокубки. «Рубин» возродил интригу в чемпионате России
  • 10:44
    • Драчев покинул пост президента СБР
  • 11:18
    • Гендиректор «Сочи» опроверг информацию о новом контракте Кокорина
  • 09:02
    • Konami лишилась лицензионных соглашений с некоторыми клубами Серии А
  • 08:19
    • УЕФА принял решение по ответным матчам 1/8 финала еврокубков
  • 07:00
    • Иванов рассудит «Спартак» и «Сочи»
    Все новости спорта

    Слуцкий высказался о турнирном положении «Рубина»

    Футбол Футбол России РПЛ Рубин Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Краснодаром» (1:0) в матче 27-го тура РПЛ и оценил положение команды в турнирной таблице.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    «Сложный вопрос, насколько будет проще психологически в оставшихся матчах, потому что, когда смотришь на турнирную таблицу, понимаешь, что у тебя три очка до зоны вылета и три очка до зоны еврокубков. Это очень странно.

    Я мониторил последние семь лет — 30 очков всегда было гарантией, что ты не попадаешь в последнюю двойку. Самое низкое место было 13-е с 30 очками. А сейчас ситуация складывается так, что 30 очков может не хватить. Поэтому я не знаю, 33 является гарантией или нет, но мы в любом случае не собираемся останавливаться. У нас ещё три игры впереди, и мы будем пытаться в каждой из них добиваться положительного результата», — цитирует тренера пресс-служба казанцев.

    После 27 туров РПЛ «Рубин» с 33 очками занимает девятое место. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Курс на еврокубки. «Рубин» возродил интригу в чемпионате России
  • 02:17
    •
  • Прогноз
  • «Арсенал» Тула — «Тамбов»
  • 3.60
  • Завтра в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как часто «Реал» сможет забивать «Алавесу»?
  • «Реал» — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Наберет ли «Гранада» очки в Сан-Себастьяне?
  • «Реал Сосьедад» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Удержит ли «Спортинг» третью позицию?
  • «Спортинг» — «Санта-Клара». Прогноз и ставки
  • 2.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 10 июля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Реал — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Спортинг — Санта-Клара
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Норвич — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Тамбов
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.64
  • Экспресс дня 10 июля
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры