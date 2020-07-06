Митрюшкин может продолжить карьеру в «Монако»

Экс-голкипер «Спартака», перебравшийся в Швейцарию в 2016 году, уже провел тренировки с командой из княжества, за которую выступает российский полузащитник Александр Головин.
В «Сьоне» сложная финансовая ситуация, возникшая в период пандемии коронавируса. Команду покинул ряд игроков, отказавшихся пойти на серьезные уменьшения зарплаты и подписание новых соглашений.
«Монако» расстался с двумя возрастными вратарями — 35-летним Даниэлем Субашичем и 36-летним Диего Бенальо. Основным голкипером сегодня считается 29-летний Бенжамин Леком.
На перспективу у «Легии» в январе приобретен 20-летний Радослав Маецки. Его тут же отдали обратно в аренду. Предполагалось, что летом он переедет в Монако.
Митрюшкин — воспитанник ростовского СКА и «Спартака». В 2013 году в составе юношеской сборной России (игроки до 17 лет) он вместе с Головиным стал чемпионом Европы. УЕФА тогда признал вратаря лучшим игроком турнира.
Два года спустя российская команда вновь удачно сыграла на первенстве континента — в 2015-м сборная, за которую продолжал играть Антон, завоевала серебро. 0