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    Митрюшкин может продолжить карьеру в «Монако»

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    Вратарь Антон Митрюшкин, у которого закончился контракт со швейцарским «Сьоном», возможно, продолжит карьеру в «Монако», сообщает «Спорт-Экспресс».

    Антон Митрюшкин
    Антон Митрюшкин

    Экс-голкипер «Спартака», перебравшийся в Швейцарию в 2016 году, уже провел тренировки с командой из княжества, за которую выступает российский полузащитник Александр Головин.

    В «Сьоне» сложная финансовая ситуация, возникшая в период пандемии коронавируса. Команду покинул ряд игроков, отказавшихся пойти на серьезные уменьшения зарплаты и подписание новых соглашений.

    «Монако» расстался с двумя возрастными вратарями — 35-летним Даниэлем Субашичем и 36-летним Диего Бенальо. Основным голкипером сегодня считается 29-летний Бенжамин Леком.

    На перспективу у «Легии» в январе приобретен 20-летний Радослав Маецки. Его тут же отдали обратно в аренду. Предполагалось, что летом он переедет в Монако.

    Митрюшкин — воспитанник ростовского СКА и «Спартака». В 2013 году в составе юношеской сборной России (игроки до 17 лет) он вместе с Головиным стал чемпионом Европы. УЕФА тогда признал вратаря лучшим игроком турнира.

    Два года спустя российская команда вновь удачно сыграла на первенстве континента — в 2015-м сборная, за которую продолжал играть Антон, завоевала серебро. 0

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