Моуринью: Не исключено, что «Тоттенхэм» не попадет по итогам сезона в еврокубки

Главный тренервысказался о возможном завершении сезона вне еврокубковой позиции по его итогам.

«Не исключено, что "Тоттенхэм" не попадет в топ-6. Если все так и случится, это не станет концом света.

Разумеется, мы не будем рады, если не сможем финишировать в первой шестерке, но команда должна сохранять оптимизм на следующий сезон. В любом случае, мы будем сражаться до самого конца чемпионата», — цитирует Моуринью Sky Sports.

«Тоттенхэм» с 45 очками занимает девятое место в английской Премьер-лиге, отставая от заветного топ-6 на семь очков и имея матч в запасе. 0