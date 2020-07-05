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    Моуринью: Не исключено, что «Тоттенхэм» не попадет по итогам сезона в еврокубки

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о возможном завершении сезона вне еврокубковой позиции по его итогам.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    «Не исключено, что "Тоттенхэм" не попадет в топ-6. Если все так и случится, это не станет концом света.

    Разумеется, мы не будем рады, если не сможем финишировать в первой шестерке, но команда должна сохранять оптимизм на следующий сезон. В любом случае, мы будем сражаться до самого конца чемпионата», — цитирует Моуринью Sky Sports.

    «Тоттенхэм» с 45 очками занимает девятое место в английской Премьер-лиге, отставая от заветного топ-6 на семь очков и имея матч в запасе. 0

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