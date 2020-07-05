Кабир: Мы пропустили на последних минутах, я зол и разочарован

Полузащитник «Урала»прокомментировал ничью противв матче 26-го тура РПЛ (1:1)

По ходу встречи Эль-Кабир отличился голом со штрафного, но «Урал» пропустил на последней минуте добавленного времени и не сумел набрать три очка.

«В данный момент я зол и разочарован. Мы не должны были позволить такому случиться. Неважно, что я получил награду лучшему игроку матча.

Мы были очень близки к трем очкам, но пропустили гол в большинстве на последних минутах», — сказал Эль-Кабир после матча в интервью для «Матч Премьер».

Следующим соперником «Урала» 9 июля станет «Динамо». 0