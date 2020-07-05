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    Кабир: Мы пропустили на последних минутах, я зол и разочарован

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    Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир прокомментировал ничью против «Уфы» в матче 26-го тура РПЛ (1:1)

    Отман Эль-Кабир
    Отман Эль-Кабир

    По ходу встречи Эль-Кабир отличился голом со штрафного, но «Урал» пропустил на последней минуте добавленного времени и не сумел набрать три очка.

    «В данный момент я зол и разочарован. Мы не должны были позволить такому случиться. Неважно, что я получил награду лучшему игроку матча.

    Мы были очень близки к трем очкам, но пропустили гол в большинстве на последних минутах», — сказал Эль-Кабир после матча в интервью для «Матч Премьер».

    Следующим соперником «Урала» 9 июля станет «Динамо». 0

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