Спортивный директор «Тамбова»: Чем сложнее ситуация, тем мы легче из нее выкарабкиваемся

«Нужно понимать, что мы попали в сложную ситуацию. 5 игроков основы не могли принять участия в матче.
Мелкадзе пропускал встречу по арендному договору. На крайней тренировке дернул мышцу Миша Костюков. Тетрашвили, Филин...
В общей сложности минус пять... И то, что ребята сотворили! Они настоящие герои. Мужчины!
Знаете, у нас такая команда. Что чем сложнее ситуация, тем мы легче из нее выкарабкиваемся.
Когда ушел Григорян, команду принял Сергей Саныч Первушин. Мы шли на последнем месте... И мы подряд обыграли "Уфу", "Сочи", "Ростов". Такие вот дела.
Мы вчера собрались с ребятами, посидели и поговорили перед игрой. Мужики! В такой ситуации одержать победу.
Снимаю перед ними шляпу. Ради таких мгновений и охота жить! У меня даже слов нет, одни эмоции. Стараемся. И будем стараться. У нас все еще впереди.
Судейство не комментирую. Стараюсь этого никогда не делать. А сегодня еще и ВАР не было. Поэтому повторов мы не видели», — приводит слова Худякова «Спорт-Экспресс». 0