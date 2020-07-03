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    Клопп: Здорово стать чемпионом, когда «Ман Сити» может так играть

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:4) в матче 32-го тура АПЛ.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «Была ли игра важна для нас? Я увидел прекрасный настрой. Они мыслили быстрее, чем мы. Нам не хватало плавности. "Сити" всегда создает большие проблемы. У нас были моменты, у нас были шансы, но мы их не использовали. Мы должны смириться с этим результатом.

    Если хотите говорить о том, что мы не были сосредоточены, то давайте. Мне понравился настрой моей команды. Разве не прекрасно, что другая команда может стать чемпионом, когда другая команда играет так хорошо?

    "Ман Сити" невероятные. Я видел их сезон, они не провели ни одного плохого поединка», — рассказал Клопп в комментарии BBC.

    Напомним, мерсисайдцы приехали на игру в статусе досрочного чемпиона. 0

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