Клопп: Здорово стать чемпионом, когда «Ман Сити» может так играть

Главный тренерпрокомментировал поражение от(0:4) в матче 32-го тура АПЛ.

«Была ли игра важна для нас? Я увидел прекрасный настрой. Они мыслили быстрее, чем мы. Нам не хватало плавности. "Сити" всегда создает большие проблемы. У нас были моменты, у нас были шансы, но мы их не использовали. Мы должны смириться с этим результатом.

Если хотите говорить о том, что мы не были сосредоточены, то давайте. Мне понравился настрой моей команды. Разве не прекрасно, что другая команда может стать чемпионом, когда другая команда играет так хорошо?

"Ман Сити" невероятные. Я видел их сезон, они не провели ни одного плохого поединка», — рассказал Клопп в комментарии BBC.

Напомним, мерсисайдцы приехали на игру в статусе досрочного чемпиона. 0