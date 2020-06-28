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    Кьеллини: Тотти должен был получить «Золотой мяч»

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    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини считает, что экс-нападающий «Ромы» Франческо Тотти заслуживал «Золотого мяча».

    Джорджо Кьеллини
    Джорджо Кьеллини

    «Я играл вместе с Франческо Тотти, но мы почти всегда были противниками. Я видел его в нескольких матчах за сборную Италии перед чемпионатом мира 2006 года, но затем он покинул национальную команду.

    Тотти — действительно великий игрок. Жаль, что мы не увидели его в других командах, но он посвятил всю свою жизнь "Роме", что очень романтично. Он выиграл намного меньше, чем мог бы. Он должен был получить "Золотой мяч". Быть может, он сам лишил себя возможности для роста, который приходит с переменами. Но его выбор был выбором любви», — цитирует Кьеллини Football Italia. 0

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