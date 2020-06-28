Газизов: Если бы «Спартак» сыграл в атаку с первых минут, у нас были бы проблемы

Шамиль Газизов
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«Думаю, если бы "Спартак" сыграл в атаку с первых минут, у нас были бы проблемы. А так соперник сам играет от обороны, на контратаках.
Соболев добавил в атаке "Спартака", он вышел в тот момент, когда наши игроки подустали. Было тревожно в последние минуты», — приводит слова Газизова «РИА Новости».
После этой игры «Уфа» набрала 31 очко и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, красно-белые с 32 очками занимают шестое место.
В следующем туре уфимская команда на своем поле сыграет против «Рубина». 0