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    Примера. «Атлетико» в гостях у «Леванте», «Барса» примет «Атлетик», «Реал» против «Мальорки»

    Подробности матчей 31-го тура испанской Примеры

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    С 22 по 24 июня в испанской Примере проходят матчи 31-го тура.

    «Вильярреал» — «Севилья» 2:2

    В матче 31-го тура испанской Примеры «Вильярреал» на своем поле сыграл вничью с «Севильей» со счетом 2:2.

    За «Вильярреал» отличились Пако Алькасер (18-я минута) и Пау Торрес (45+4). Голы «Севильи» на счету Серхио Эскудеро (39) и Мунира Эль-Хаддали (63).

    «Вильярреал» занимает шестое место в таблице Примеры, набрав 48 очков. «Севилья», в третий раз кряду сыграв вничью, занимает третье место. У команды Хулена Лопетеги 53 очка, а у «Атлетико» — 52.

    26 июня «Севилья» примет «Вальядолид». 28 июня «Вильярреал» сыграет дома с «Валенсией».

    Примера. 31-й тур
    «Вильярреал» — «Севилья» — 2:2 (2:1)
    Голы: Пако Алькасер, 18 (1:0). Эскудеро, 39 (1:1). Пау Торрес, 45+4 (2:1). Эль-Хаддади, 63 (2:2)«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Марио Гаспар, А.Морено, Пау Торрес, Касорла (Мойсес Гомес, 57), Иборра (Сориано, 88), Замбо, Пако Алькасер (Бакка, 88), Х.Морено (Тригерос, 72), Чиквуэзе (Онтиверос, 72)«Севилья»: Вацлик, Эскудеро, Гомес (Хесус Навас, 46), Кунде, Диегу Карлос, Банега, Фернанду Режес, Хоан Хордан (Васкес, 62), Сусо (Окампос, 46), Рони Лопеш (Эль-Хаддади, 46), Эн-Несири (де Йонг, 81)Предупреждения: А.Морено, 27. Гомес, 27. Фернанду Режес, 45+3. Окампос, 68. Тригерос, 73. Сориано, 90+3

    «Леганес» — «Гранада» 0:0

    В матче 31-го тура чемпионата Испании «Леганес» на своем поле сыграл вничью с «Гранадой» — 0:0.

    В середине второго тайма хозяева поля не смогли реализовать пенальти, который исполнил Мигель Анхель Герреро.

    «Леганес» потерял очки в четвертом матче подряд, команда находится на 19-й строчке таблицы Примеры. «Гранада» расположилась на 9-м месте.

    Примера. 31-й тур
    «Леганес» — «Гранада» — 0:0
    Нереализованный пенальти: Герреро, 65 (вратарь)«Леганес»: Куэльяр, Омеруо, Сильва, Бустинса, К.Родригес (Хиль, 82), Рубен Перес, Ресио (Росалес, 56), Эрасо (Меса, 46), Каррильо (Оскар Родригес, 22. Ассале, 46), Герреро, Руибаль«Гранада»: Силва, Фулькье, Вальехо, Дуарте, Нева (Диас, 77), Азиз (Брайс, 46), Эррера, Пуэртас, Сольдадо (Вико, 66), Мачис (Жил Диаш, 90+4), Антоньин (Фернандес, 46)Предупреждения: Бустинса, 13. Антоньин, 23. Сильва, 36. Мачис, 45. К.Родригес, 50. Нева, 63. Эррера, 74. Рубен Перес, 81

    «Леванте» — «Атлетико» М

    23 июня, 20:30 мск

    «Вальядолид» — «Хетафе»

    23 июня, 20:30 мск

    «Барселона» — «Атлетик» Б

    23 июня, 23:00 мск

    «Реал Сосьедад» — «Сельта»

    24 июня, 20:30 мск

    «Алавес» — «Осасуна»

    24 июня, 20:30 мск

    «Реал Мадрид» — «Мальорка»

    24 июня, 23:00 мск

    «Эйбар» — «Валенсия»

    25 июня, 20:30 мск

    «Бетис» — «Эспаньол»

    25 июня, 23:00 мск

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