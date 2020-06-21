Флик: Важно, что после досрочного чемпионства мы поддерживаем наш ритм

Главный тренерзаявил, что доволен тем, как его команда проводит концовку сезона и не расслабляется, несмотря на заработанный титул.

«Мы хотим задавать тон игре, создавать моменты и оказывать давление на соперника. Это и есть наша игра, и она мне очень нравится. Но и команда преследует те же самые цели, поэтому сейчас у нас все получается очень хорошо.

Важно, что после досрочного чемпионства мы поддерживаем наш ритм. Оставшиеся матчи мы хотим использовать именно для этого. Сегодня все получилось очень хорошо, и в Вольфсбурге мы хотим сыграть так же», — приводит слова ФЛика пресс-служба «мюнхенцев».

После победы над «Фрайбургом» со счетом 3:1 в 33 туре «Бавария» набрала 79 очков. 0