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    «Зенит» на выезде разгромил ЦСКА

    ЦСКА — «Зенит»: счет 0:4, обзор голов

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    В 23 туре РПЛ «Зенит» на выезде разгромил ЦСКА со счетом 0:4.

    Бранислав Иванович
    Бранислав Иванович

    Уже на 2 минуте матча Бранислав Иванович переправил мяч в ворота после подачи Караваева. Второй гол долго ждать не пришлось. Малком после скидки Дзюбы со второго раза поразил цель.

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    До конца первого тайма Малком оформил дубль. Из-за пределов штрафной бразилец пробил в правый от себя угол.

    На 89 минуте «Армейцы» остались в меньшинстве. Удалили Карпова. Через 5 минут был назначен пенальти и его использовал Себастьян Дриусси.

    У «Зенита» первое место и 52 очка. ЦСКА на 5 строчке с 36 баллами.

    РПЛ. 23 тур
    ЦСКА — «Зенит» — 0:4
    Голы: 0:1 — 2 Иванович, 0:2 — 9 Малком, 0:3 — 45 Малком, 0:4 — 90, пенальти ДриуссиЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Тикнизян, 84), Карпов, Васин (Марадишвили, 46), Набабкин (Магнуссон, 46), Сигурдссон (Бийол, 65), Обляков, Влашич, Бистрович (Кучаев, 76), Дивеев, Чалов«Зенит»: Лунев, Ракицкий, Караваев, Иванович, Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос (Мусаев, 90), Кузяев (Ерохин, 62), Малком (Дриусси, 61), Дзюба (Ригони, 90), Азмун (Сутормин, 74)Предупреждения: Дивеев (5), Обляков (10), Оздоев (50), Ерохин (81)Удаление: Карпов (89)
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