ЦСКА — «Зенит»: счет 0:4, обзор голов

В 23 туре РПЛна выезде разгромилсо счетом 0:4.

Уже на 2 минуте матча Бранислав Иванович переправил мяч в ворота после подачи Караваева. Второй гол долго ждать не пришлось. Малком после скидки Дзюбы со второго раза поразил цель.

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До конца первого тайма Малком оформил дубль. Из-за пределов штрафной бразилец пробил в правый от себя угол.

На 89 минуте «Армейцы» остались в меньшинстве. Удалили Карпова. Через 5 минут был назначен пенальти и его использовал Себастьян Дриусси.

У «Зенита» первое место и 52 очка. ЦСКА на 5 строчке с 36 баллами.