ЦСКА — «Зенит»: счет 0:4, обзор голов

Бранислав Иванович
zenit_spb
Уже на 2 минуте матча Бранислав Иванович переправил мяч в ворота после подачи Караваева. Второй гол долго ждать не пришлось. Малком после скидки Дзюбы со второго раза поразил цель.
До конца первого тайма Малком оформил дубль. Из-за пределов штрафной бразилец пробил в правый от себя угол.
На 89 минуте «Армейцы» остались в меньшинстве. Удалили Карпова. Через 5 минут был назначен пенальти и его использовал Себастьян Дриусси.
У «Зенита» первое место и 52 очка. ЦСКА на 5 строчке с 36 баллами.
РПЛ. 23 тур
ЦСКА — «Зенит» — 0:4
Голы: 0:1 — 2 Иванович, 0:2 — 9 Малком, 0:3 — 45 Малком, 0:4 — 90, пенальти ДриуссиЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Тикнизян, 84), Карпов, Васин (Марадишвили, 46), Набабкин (Магнуссон, 46), Сигурдссон (Бийол, 65), Обляков, Влашич, Бистрович (Кучаев, 76), Дивеев, Чалов«Зенит»: Лунев, Ракицкий, Караваев, Иванович, Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос (Мусаев, 90), Кузяев (Ерохин, 62), Малком (Дриусси, 61), Дзюба (Ригони, 90), Азмун (Сутормин, 74)Предупреждения: Дивеев (5), Обляков (10), Оздоев (50), Ерохин (81)Удаление: Карпов (89)