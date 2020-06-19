договорились о проведении игры 23-го тура РПЛ, сообщает официальный сайт «барсов».

«Футбольные клубы "Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура Тинькофф РПЛ. Матч состоится! Начало: сегодня в 20:00. Проход зрителей за час до стартового свистка, в 19:00. Билеты доступны на официальном сайте клуба!» — говорится в заявлении.

Напомним, проведение игры было под угрозой срыва после того, как в ростовской команде было выявлено шесть случаев заражения коронавирусом среди игроков первой команды.

Ранее появилась информация, что «Ростов» может отправить на игру с «Сочи» команду 2003 года рождения. 0