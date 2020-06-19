«Ростов» хочет отправить на матч с «Сочи» команду 2003 года рождения

Если встречу решат сыграть, то поедет состав «Ростова» 2003 года рождения. Сейчас клуб решает вопрос с их дозаявкой.
Ранее источник сообщал, что футболистам «Сочи» на сегодняшней тренировке объявили о проведении двусторонки, если матч с «Ростовом» не состоится.
Напомним, в составе «Ростова» было выявлено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией.
После этого клуб выразил желание перенести матч с «Сочи», однако соперник выступил за проведение встречи в назначенное время.
«Ростов», в 22 турах набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Сочи» (24) — на 12-м месте. 0