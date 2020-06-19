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    «Ростов» хочет отправить на матч с «Сочи» команду 2003 года рождения

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    Матч между «Сочи» и «Ростовом», с большой долей вероятности, состоится, сообщает «Чемпионат».

    «Ростов»
    «Ростов»

    Если встречу решат сыграть, то поедет состав «Ростова» 2003 года рождения. Сейчас клуб решает вопрос с их дозаявкой.

    Ранее источник сообщал, что футболистам «Сочи» на сегодняшней тренировке объявили о проведении двусторонки, если матч с «Ростовом» не состоится.

    Напомним, в составе «Ростова» было выявлено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией.

    После этого клуб выразил желание перенести матч с «Сочи», однако соперник выступил за проведение встречи в назначенное время.

    «Ростов», в 22 турах набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Сочи» (24) — на 12-м месте. 0

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