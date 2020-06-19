Ларссон: Хочу играть в Европе, но сейчас я абсолютно счастлив в «Спартаке»

Нападающийзаявил, что чувствует себя счастливым в московской команде.

«Разумеется, я хочу играть в Европе, но сейчас я абсолютно счастлив в "Спартаке". Это мой первый сезон в клубе. Я все еще не насмотрелся на Москву, все еще не узнал многое о людях вокруг.

"Спартак" — фантастический клуб, и я все еще узнаю о нем много нового. Повторюсь, очень счастлив здесь. И я думаю, сейчас я скорее буду играть в Европе со "Спартаком", нежели с каким-то другим клубом. Ну а потом будем смотреть. Многое будет зависеть, от того как персонально Джордан Ларссон будет выступать за "Спартак". Если какой-то клуб проявит интерес ко мне…

Хотя, как вы сказали, учитывая пандемию и кризис, это будет сложно. Я же сейчас сфокусирован только на выступлении за "Спартак" и на том, чтобы принести ему как можно больше пользы», — цитирует 22-летнего шведа Sport24.

За «Спартак» Ларссон провел 21 матч, забил восемь голов и сделал две голевые передачи. 0