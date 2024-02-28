Россиянин Карен Хачанов сыграет против чеха Иржи Легечки во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 28 февраля, начало — в 14:30 мск. Легечка — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Легечка

Иржи в первом раунде одержал победу над венгром Мартоном Фучовичем — 6:4, 3:6, 7:5.

В решающем сете соперник дрогнул при счете 5:6, позволив чеху сделать брейк. Судя по тому, что Фучович не взял ни очка в 12 гейме, у него действительно произошел сбой нервной системы.

Это был первый матч Легечки после поражения от Хуберта Хуркача (3:6, 7:6, 6:7) в первом круге турнира в Роттердаме.

В Марселе и на Открытом чемпионате Австралии Иржи выиграл по одному матчу, но при этом нельзя сказат, что начало сезона получилось для него неудачным.

Все прогнозы на теннис

В январе Легечка стал победителем турнира в Аделаиде. В финале 36-я ракетка мира выиграл у Джека Дрэйпера.

Хачанов

Карен на старте турнира должен был встретиться с Алексеем Попыриным, которого обыграл в Дохе, но представитель Австралии снялся и освободил место в основной сетке для Люки Ван Аша.

Безусловно, россиянину повезло, поскольку дважды в течение недели играть против одного и того же соперника всегда непросто.

Как и ожидалось, Хачанов спокойно обыграл Ван Аша — 6:2, 6:3. Молодой француз был явно не готов к столь мощным атакам оппонента.

Победная сери Хачанова теперь составляет пять матчей. На прошлой неделе он взял турнир в Дохе.

В этом году Карен, вернувшийся недавно в топ-15, выиграл десять из 14 матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 2.28, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.53.

Прогноз: Карен в прошлом году легко выиграл у Иржи в Майами и Вене, отдав в обшей сложности лишь десять геймов. Скорее всего, россиянин продлит серию побед над чехом. С учетом недавних матчей нет повода думать иначе.

Рекомендуемая ставка: победа Хачанова в двух сетах за 2.33.