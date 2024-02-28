Легечка
Иржи в первом раунде одержал победу над венгром Мартоном Фучовичем — 6:4, 3:6, 7:5.
В решающем сете соперник дрогнул при счете 5:6, позволив чеху сделать брейк. Судя по тому, что Фучович не взял ни очка в 12 гейме, у него действительно произошел сбой нервной системы.
Это был первый матч Легечки после поражения от Хуберта Хуркача (3:6, 7:6, 6:7) в первом круге турнира в Роттердаме.
В Марселе и на Открытом чемпионате Австралии Иржи выиграл по одному матчу, но при этом нельзя сказат, что начало сезона получилось для него неудачным.
В январе Легечка стал победителем турнира в Аделаиде. В финале 36-я ракетка мира выиграл у Джека Дрэйпера.
Хачанов
Карен на старте турнира должен был встретиться с Алексеем Попыриным, которого обыграл в Дохе, но представитель Австралии снялся и освободил место в основной сетке для Люки Ван Аша.
Безусловно, россиянину повезло, поскольку дважды в течение недели играть против одного и того же соперника всегда непросто.
Как и ожидалось, Хачанов спокойно обыграл Ван Аша — 6:2, 6:3. Молодой француз был явно не готов к столь мощным атакам оппонента.
Победная сери Хачанова теперь составляет пять матчей. На прошлой неделе он взял турнир в Дохе.
В этом году Карен, вернувшийся недавно в топ-15, выиграл десять из 14 матчей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 2.28, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.53.
Прогноз: Карен в прошлом году легко выиграл у Иржи в Майами и Вене, отдав в обшей сложности лишь десять геймов. Скорее всего, россиянин продлит серию побед над чехом. С учетом недавних матчей нет повода думать иначе.
Рекомендуемая ставка: победа Хачанова в двух сетах за 2.33.