1-й таймЛутон — Манчестер СитиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг Холанн и Фил Фоден«Лутон» — «Манчестер Сити». Онлайн Жоау КанселуСанчо, Канселу и еще восемь игроков, которые больше не нужны своим клубам Кевин Де БрёйнеВремя расставаться? «Манчестер Сити» должен успеть заработать на Кевине Де Брёйне
  • 20:00
    • Медведев обыграл Шевченко и пробился во второй круг турнира в Дубае
  • 17:41
    • Сафонов проиграл суд бывшей жене и должен платить четверть доходов в качестве алиментов
    Все новости спорта

    Хачанов снова обыграет Легечку с разгромным счетом?

    Легечка — Хачанов. Ставка (к. 2.33) и прогноз на турнир в Дубае 28 февраля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Карен Хачанов Прогнозы на Иржи Легечка Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Легечка — Хачанов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против чеха Иржи Легечки во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 28 февраля, начало — в 14:30 мск. Легечка — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Дубай. Мужчины 28 Февраля 2024 года

    Легечка

    Иржи в первом раунде одержал победу над венгром Мартоном Фучовичем — 6:4, 3:6, 7:5.

    В решающем сете соперник дрогнул при счете 5:6, позволив чеху сделать брейк. Судя по тому, что Фучович не взял ни очка в 12 гейме, у него действительно произошел сбой нервной системы.

    Это был первый матч Легечки после поражения от Хуберта Хуркача (3:6, 7:6, 6:7) в первом круге турнира в Роттердаме.

    В Марселе и на Открытом чемпионате Австралии Иржи выиграл по одному матчу, но при этом нельзя сказат, что начало сезона получилось для него неудачным.

    Все прогнозы на теннис

    В январе Легечка стал победителем турнира в Аделаиде. В финале 36-я ракетка мира выиграл у Джека Дрэйпера.

    Хачанов

    Карен на старте турнира должен был встретиться с Алексеем Попыриным, которого обыграл в Дохе, но представитель Австралии снялся и освободил место в основной сетке для Люки Ван Аша.

  • Титул Хачанова, почти триумф Калинской, провал Соболенко и сенсация в Мексике
  • Позади одна из самых событийных и ярких недель теннисного сезона
  • Вчера

    • Безусловно, россиянину повезло, поскольку дважды в течение недели играть против одного и того же соперника всегда непросто.

    Как и ожидалось, Хачанов спокойно обыграл Ван Аша — 6:2, 6:3. Молодой француз был явно не готов к столь мощным атакам оппонента.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Победная сери Хачанова теперь составляет пять матчей. На прошлой неделе он взял турнир в Дохе.

    В этом году Карен, вернувшийся недавно в топ-15, выиграл десять из 14 матчей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 2.28, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.53.

    Прогноз: Карен в прошлом году легко выиграл у Иржи в Майами и Вене, отдав в обшей сложности лишь десять геймов. Скорее всего, россиянин продлит серию побед над чехом. С учетом недавних матчей нет повода думать иначе.

    Рекомендуемая ставка: победа Хачанова в двух сетах за 2.33.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.13
  • Прогноз на матч Борнмут — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Катанзаро — Бари
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Парма — Козенца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Палермо — Тернана
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Лекко — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.13
  • Прогноз на матч Сампдория — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Блэкберн — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Лион — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Лутон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  6.04
  • Экспресс дня 27 февраля
  • Сегодня в 23:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Циципас
  • Теннис
  • Завтра в 03:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Орландо — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кливленд — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Легечка — Хачанов: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 28.02.2024. Прогнозы на теннис. Хачанов снова обыграет Легечку с разгромным счетом?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры